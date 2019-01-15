美智庫稱大陸民兵組織出現在南沙 菲總統府：純屬猜測

友善列印
中時
李文輝

中共黨媒環球網今報導，針對有美國智庫發表報告稱「大陸民兵組織出現在南沙群島」的言論，菲律賓總統府發言人對此發表評論稱，該報告「純屬猜測」。

綜合《菲律賓每日詢問者報》、菲律賓GMA新聞網、美國有線電視新聞網(CNN)1月14日報導，美國「亞洲海事透明倡議」1月9日發表報告稱，大陸大量漁船經常聚集在南海島礁周圍，「我們認為，這些船隻大多服役於大陸海上民兵(組織)，至少兼職在做。」

對此，菲律賓總統府發言人帕內洛(SalvadorPanelo)發表評論稱，該報告「純屬猜測」。

「這只是猜測，」帕內洛在菲律賓總統府的一份簡報中稱。但他同時表示，菲軍方準備對爭議海域的「任何威脅」做出「相應回應」。「我相信，無論誰被授權守衛這一地區，如果他們感到安全威脅，他們知道該怎麼做。」

另外，帕內洛還淡化了菲前海軍官員對兩家大陸公司有意收購目前在菲律賓債務纏身的韓進造船廠的安全擔憂，認為由一家有良好紀錄的大陸企業接管負債累累的韓進造船廠的想法「沒有問題」。「他們(大陸公司)正在競標，」帕內洛說。

報導稱，由於經營困難，位於菲律賓蘇比克灣的韓進造船廠去年12月已裁員逾7000人，今年年初還將再裁員3000人。

(中時 )

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