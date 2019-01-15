新年首次降準今日實施：釋放7500億利好民企貸款

2019年01月15日 13:43 中時 李文輝

中國新聞網15日報導，大陸2019年第一次降低存款準備金率今日實施，將釋放資金7500億元（人民幣，下同）。此次降準也是2018年以來的第五次。分析人士預計，2019年央行可能還會有2-3次降準，降息的概率也在上升。

1月4日大陸央行公告，2019年1月下調金融機構存款準備金率1個百分點，分別在1月15日和25日下調0.5個百分點，有效增加小微企業、民營企業等實體經濟貸款資金來源。共計釋放1.5兆資金，淨釋放長期資金約8000億元。

大陸央行有關負責人表示，降準資金釋放和春節前現金投放的節奏相適應。其中，15日是企業集中繳稅時點，25日是新年春節前一周，居民會有大規模的提現需求，流動性需求缺口較大。

在分析人士看來，分兩次實施降準有利於銀行體系流動性總量保持合理充裕，有助於保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。降準置換中期借貸便利每年還可直接降低相關銀行付息成本約200億元，間接降低實體經濟成本，支援實體經濟發展。

在此之前，為進一步激發銀行投入普惠金融的積極性，央行1月2日宣布調整普惠金融定向降準考核標準，自2019年起，將普惠金融定向降準小型和微型企業貸款考核標準由「單戶授信小於500萬元」調整為「單戶授信小於1000萬元」。

值得注意的是，1月4日宣布降準資訊之後，一部分人認為這是「放水」的訊號。

對此央行表示，此次屬於緩解小微和民營企業融資難和融資貴問題的定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策取向沒有改變。

2018年，大陸央行4次定向降準，累計釋放近3兆流動性。平安證券分析師預計，2019年可能還會有2-3次降準，降息的概率也在上升。

東興證券分析師指出，由於春節的季節性影響，往年央行臨時流動性投放增量約在3兆左右，疊加春節前後公開市場操作近兆到期量，預計節前仍有較大規模的流動性釋放。

在東興證券看來，按照當前的經濟增速，合意的存款準備金率水準在6％左右即可。每年降3次、每次降1個點，這類操作可以持續2到3年。

(中時 )