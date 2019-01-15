兩位蘇院長相見歡 蘇嘉全笑稱要叫大小S

行政院長蘇貞昌（左二）15日拜會立法院長蘇嘉全（右二）。左一為行政院副院長陳其邁，右一為民進黨立院黨團總召柯建銘。（黃世麒攝）

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行政院長蘇貞昌上任第二天，就排滿拜會立法院的行程，而蘇貞昌和立法院長蘇嘉全，被封為政壇「大S」和「小S」。蘇嘉全笑稱，「他是蘇院長，我也是蘇院長」，往後委員叫都會回頭，所以雙方私底下要討論一下，看是叫「大S、小S」。蘇貞昌說未來行政院為國為民要處理很多事，確實要立院指導監督支持，很多法律都會照立院所通過好好貫徹執行。

蘇嘉全指出，蘇貞昌的能力，屏東縣民都非常深刻，在蘇貞昌執政期間，每次民調都是全國第一名，他相信以蘇貞昌的魄力、執行力，絕對會讓人民有不同的感受，會為台灣帶來更好的願景。

蘇貞昌表示，擔任行政院長的重任後，誠心誠意地在第一時間就拜會立法院，蘇嘉全是他「從台灣尾拚到台灣頭的好夥伴」，未來行政院為國為民要處理很多事，確實要立院指導監督支持，很多法律都會照立院所通過好好貫徹執行，福國利民。

至於大小S的稱呼，蘇貞昌認為，現在確實有兩位蘇院長的困擾問題，他建議，往後比較困難、複雜的問題，請坐在主席台的蘇嘉全院長處理，比較簡單的再交給他處理就好。

另外，蘇貞昌上任第一天，視察桃園機場防制非洲豬瘟工作時，就飆罵檢疫官員沒搞清楚事情，蘇貞昌表示，自己「現在已經2.0了，比較沒有脾氣了。」因為他知道非洲豬瘟防疫這件事情的嚴峻，因此特別要求希望能夠再進階、再加強，並沒有所謂發脾氣或怒飆等等，但他要求做到的強烈意願，那是有明確表達。

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