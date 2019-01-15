蘇內閣v.s藍黨團初下馬威 從髮量交鋒

2019年01月15日 13:40 中時 周毓翔 、 黃世麒

行政院長蘇貞昌(右)拜會國民黨立院黨團總召江啟臣(左)。(黃世麒攝)

行政院長蘇貞昌(中)拜會國民黨立院黨團。(黃世麒攝)

行政院長蘇貞昌(右二)拜會親民黨立院黨團總召李鴻鈞(左四)。(黃世麒攝)

行政院長蘇貞昌今率內閣團隊拜訪朝野黨團，國民黨也給蘇貞昌下馬威，初拜會就要求蘇貞昌處理促轉會爭議、還有觀塘換深澳的爭議。國民黨團首席副書記長吳志揚說蘇上次組閣跟現在組閣頭都一樣光亮，但他的髮量已經少一半；蘇則回說，他以前也跟吳父吳伯雄比髮量，是誰比較亮，誰是「以偏概全」。

國民黨團今天先禮後兵，黨團總召江啟臣先是肯定蘇貞昌上任就衝到桃園機場，上緊行政部門發條，接著他呼籲蘇貞昌加強跟在野黨的溝通，施政不要分藍綠，對各縣市都要公平，蘇貞昌很會衝衝衝，但衝的過程也要好好停下來溝通。

緊接著書記長曾銘宗也直指行政院獨立機關促轉會、中選會、黨產會不斷引發爭議，尤其是促轉會公信力已經蕩然無存，最好能夠重新改組，來推動促進台灣和解轉型的工作；他也期許蘇用執行力來拼經濟，解決五缺問題。

吳志揚則特別提到選舉期間的「觀塘換深澳」案，更直指當時就是為了拯救蘇貞昌的選情，才拿桃園觀塘去換新北深澳，他認為觀塘應該先停工，草率環評要重新做，否則會有相對剝奪感。他也調侃蘇貞昌，2006年組閣跟現在的頭一樣光，但吳志揚的頭髮已經變少很多。

蘇貞昌則回應，他會把握時間把人民不滿的地方，盡全力做到各方滿意，讓這個國家拼經濟繼續前進，「我們就是一個國家，我們就是台灣，人民最大」。他也回虧吳志揚，他以前跟吳伯雄在比「誰的頭比較亮，誰是以偏概全，那現在，已經可以跟志揚比頭髮了。」

(中時 )