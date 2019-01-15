奇美家電年終推三大好禮

2019年01月15日 13:32 工商 袁顥庭

奇美家電為了讓消費者能在歲末年終除舊佈新，為居家打造新氣象，特別在年前推出三大優惠活動，「奇美大4K好禮無比」、「開學神器奇美1＋1」以及「變頻冷暖空調好禮5選1」，各項優惠好禮讓消費者輕鬆省錢過新年。為回饋給長期支持奇美的消費者，奇美推出「奇美大4K好禮無比」以及「開學神器奇美1＋1」活動，即日起至2月17日止，凡購買深受消費者喜愛的大4K液晶顯示器以及液晶螢幕，並上活動網站登錄指定資料，即可獲得32型液晶、手持直立兩用式吸塵器、空氣清淨機或LED時尚檯燈等多項好禮。而先前展現革新科技，擁有CSPF1級高效節能的奇美變頻空調也祭出「變頻冷暖空調好禮5選1」活動，自2月1日起至5月31日止，於活動期間內購買奇美變頻冷暖空調，即可享有DC直流風扇、遠紅外線不鏽鋼烤箱、膳魔師鍋具組、空氣清淨機、三合一鬆餅機等多樣好禮回饋。

一直以來深得消費者青睞的奇美大4K液晶顯示器，擁有內建業界第一搭載最高規格Android影音平台8.0的R3系列，不但可一鍵開啟GooglePlayMovies與YouTube，更搭載奇美獨家DBEX立體震撼音效，讓看電視不再只是消遣，更讓視覺與聽覺都能感受雙重震撼效果。而熱銷的M200系列採用了世界第一奇美光學板材以及10bit高漸層顯技術面板，內建亞州最大線上影音平台愛奇藝，還可透過遙控器一鍵開啟，讓M200系列成為愛追劇的居家必備單品。

奇美為了消費者們推出「奇美大4K好禮無比」的活動，即日起至2019年02月17日止，只要購買指定機種液晶顯示器登錄(活動登錄網址：http：／／campaign.chimei.com.tw／dp2019newyear)即可享有價值最高達NT$7,990的家電，包含奇美32型液晶顯示器、具HEPA多重過濾系統的手持式直立兩用吸塵器或奇美空氣清淨機、USB扇等多項指定好禮等你來拿！

近年來，電競市場蓬勃發展，奇美家電以「極速競飆」系列再度席捲電競專業液晶螢幕，成為玩家的助攻神器，「ML-32G10F：電競電玩專用液晶螢幕」，搭載超廣視角面板與1080FHD高畫質，並融入144Hz極速刷新頻率與FreeSync流暢畫面技術，解決高速動作下的延遲與鋸齒狀，世界級的液晶玩家，帶給您完美的娛樂體驗；另外擁有32吋曲面螢幕的「ML-32C10F：廣色域曲面液晶螢幕」不但貼合眼球弧度，強化玩家視覺包圍感，讓玩家能更融入遊戲世界裡，而奇美的獨家新一代廣色域技術，讓玩家在黑暗畫面中也不必猜忌敵人位置，擺脫一轉身就被秒殺的窘境。

奇美針對有採買需求及重視照明產品的消費者們推出「開學神奇奇美1＋1」的活動，即日起至2019年02月17日止，凡購買指定液晶螢幕，登錄(活動登錄網址：http：／／campaign.chimei.com.tw／mn2019newyear)即贈LED時尚檯燈。天王級的電競螢幕加上LED時尚護眼檯燈，讓你享受遊戲快感的同時，更能透過奇美引領業界創新技術愛護您的雙眼，打造智慧家電的美好生活體驗。

以獨家調校技術打造「全」直流變頻強力「5D」動力系統，超越CSPF1級能效的奇美變頻空調，達到節能省電達30％以上的效能。利用雙核心晶片控制，並且搭載高頻啟動及1Hz精準控溫技術，可自動偵測環溫，加快直流變頻壓縮機運轉頻率最高達65Hz，高頻啟動速冷速熱，並藉由直流數位電子膨脹閥控制冷媒流量，以達快速冷房／暖房功效，能夠在季節變換之際完美適應。奇美變頻空調更具備i智能隨身感，能精確監控聰明調節溫度，以及經國家級實驗室鹽霧試驗證明，能夠有效提升防鏽效果及散熱效能，同時延長使用壽命的「奈米防鏽金鰭片」，搭配高效雙淨化濾網吸附異味功能，雙重防護讓空氣品質清新。

奇美在年終除舊佈新之際，推出了「涼感制霸好禮5選1」優惠活動，自2月1日起至5月31日止，凡購買奇美任一變頻冷暖空調，可享有價值最高$5,500的好禮，包含DC直流風扇、遠紅外線不銹鋼烤箱、膳魔師鍋具組、奇美空氣清淨機、奇美3in1翻轉鬆餅機等五項好禮選擇！

(工商 )