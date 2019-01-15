章魚下肚前先放拖把集水桶狂轉 網：行家

水煮章魚。(翻攝爆怨公社)

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中時電子報
旋轉章魚～

有網友在臉書社團分享影片，將章魚放在拖把集水桶用腳踩並不斷旋轉，原PO解釋因餐廳不幫忙處理章魚，漁船做法是用洗衣機，但不想犧牲家裡洗衣機只好「另謀出路」，奇特的料理手法引發網友熱議，也有人附和「是真的要這樣處理，我住澎湖，有看過」。

有網友在臉書社團《爆怨公社》PO影片，表示家裡要煮章魚，但外面的餐廳不幫忙處理，他說「漁船做法是用洗衣機，去打揉牠的肉才脆、才會軟！」但不想犧牲家裡洗衣機只好另謀出路。

旋轉章魚。(翻攝爆怨公社)

影片中看到章魚被放在拖把的集水桶裡不斷旋轉，原PO強調，「我們沒拿食物開玩笑，真的是要敲打！」

PO文下方有網友證實，這道菜重要關鍵是把章魚扔到洗衣機裡打45分鐘，讓章魚摸上去稍硬，吸盤全部綻開，料理起來的味道和口感才會好；也有人說「是真的要這樣處理，我住澎湖，有看過」、「很多人不知道要靠摔打，才能確保口感不會如同嚼蠟」，另名網友則笑說「如果不是章魚有拖把味，就是以後你家拖地有章魚味XD」。

此外，還有專業網友回覆，「其實這樣旋轉沒啥用XD，用粗鹽搓過摔幾下，再用蘿蔔皮跟茶葉煮，茶葉裡有兒茶素可以軟化肉質，水裡加點鹽巴跟醬油，煮起來顏色會很漂亮」。

(中時電子報)

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