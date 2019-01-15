顏真卿祭姪文稿赴日展出竟任拍照？ 台北故宮：應該不行

2019年01月15日 13:25 中時電子報 邱珮畇

顏真卿真跡赴日展出，東京國立博物館的海報。（取自微博@環球時報）

(14:00更新)國立故宮博物院出借唐代顏真卿《祭姪文稿》給日本，大陸《環球網》記者質問日本如何保護「天下第二行書」，竟得到被放置在玻璃櫃中，平攤陳列，沒有特殊保護的答案。不僅如此，還任人對《祭侄文稿》拍照，但不能開閃光燈。《環球網》及陸網友評論此事「人神共憤」、「文化漢奸」!台故宮公關室回應「應該是不是能照相」。

國立故宮博物院出借唐代顏真卿《祭姪文稿》給日本，在大陸引起反彈，大陸專家指出，《祭姪文稿》紙卷出爐近1400年，堪稱「展一次傷一次」。大陸著名文化學者、書法家榮宏君日前接受本報訪問時也表示，《祭姪文稿》在書畫界的分量不可言喻，有很多大陸文化人感慨，中國著名書法家的墨寶，更應該先與兩岸的同胞分享。

《祭姪文稿》經文資法核定為「國寶」，2012年公告，等級比核定為「重要古物」的翠玉白菜還高。此外，台北故宮基於書畫脆弱性，1984年起陸續精選出70件名作列為限展品，規定每次僅能展出42天，展後須休息三年以上。

《祭姪文稿》即使在台灣也已10年沒展出，台灣都看不到卻借給日本，上次是在2008年「晉唐書法展」展出，海外展則是1997年在美國華盛頓國家美術館展出。

針對台北故宮博物院要將中國書法史上公認的「天下第二行書」——顏真卿《祭侄文稿》單方面借給日本展出，有可能給文物造成傷害一事，環球時報英文版（Global Times）記者致電日本東京國立博物館，對方工作人員回應如下：

1 借《祭侄文稿》來展示是為了文化交流，不僅與台北故宮博物院有合作，與世界其他地方的博物院也有合作。

2 此次活動並非文物交換，是東京國立博物院從台北故宮博物院借《祭侄文稿》來展示，「並未交換文物展示」。

3 東京國立博物院的特殊展示部門人員今天沒有上班，但據該工作人員瞭解，《祭侄文稿》是被放置在玻璃櫃中，平攤陳列。採訪中，該人士「沒有提及會對真跡進行特殊保護」。

4 遊客可以在指定區域隔著玻璃櫃對《祭侄文稿》拍照，但不能開閃光燈。

《環球網》嘲諷，日本對《祭侄文稿》沒啥特別的保護措施，大家還可以對它拍照……呢！堪稱人神共憤 。

台北故宮博物院公關室回應，日本東京國立博物院是首屈一指的博物館，都有相應的SOP，對他展示的環境很放心，照相與否需看東京博物館展出的規定，但根據文宣上面有個照相機禁止的符號，應該是不能照相。文物展出到期便會回國。

(中時電子報)