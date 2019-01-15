張善政：年輕人最需要的是矽谷車庫的創新精神

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中時

前行政院長張善政今天推出新政實驗室第二集，除了分享好書，也提及政府要幫年輕人多裝幾個CPU，讓他們有能力面對斜槓人生，也要幫助年輕人的家人，讓他們有開放的心胸，協助年輕人創新，這一代年輕人最需要的是矽谷車庫的創新精神，而政府的責任就是要讓年輕人放心去打拚。

「新政實驗室」第二集關注的是青年議題，張善政談到google的企業精神理念，並推荐《獲利世代》這本書，還分析了創業的商業模式圖，最後他並反問網友「善政選戰模式圖」應該長什麼樣子，歡迎民眾提供建議。

張善政說，每個人都要有開放的心胸，他的很多朋友都問他、同時也為他惋惜，當初為何放棄台大的教職，去擔任國科會高速電腦中心的主任，台大教職又穩定、環境又好，學生又優秀，為什麼會去擔任高速電腦中心的主任，他當時想，自己的心生目標是什麼，他想為台灣建立一個完整的高速計算環境，而高速電腦中心的主任可以讓他達到目標。他也想問問年輕人，人生最後的目標是什麼，年輕時可不可以放手一搏，為自己的目標去努力。

張善政說，企業的商業模式決定了獲利，企業的獲利決定的企業的文化，企業的文化決定了員工的工作文化跟工作型態，所以非常辛苦的企業如果沒有改變企業商業模式，員工就會繼續辛苦。已獲利很好的企業員工即使非常打拚，還是可以在工作上留有自我發揮的空間，所以在行政院長任內非常鼓勵年輕人創新創業，如果年輕人能想出創新的點子，就代表將來事業的成功。

(中時 )

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