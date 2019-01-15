關鍵證人屢稱忘了！陸判死加國人法庭真相曝光

2019年01月15日 13:49 中時電子報 吳映璠

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品案，14日在中國大陸遭判死刑，許多國外專家都認為這起案件相當不尋常，特別是判處死刑的時間過快，整起事件發展疑點重重，以下為外媒還原的開庭過程。

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品案，14日在中國大陸遭判死刑，影片為央視報導內容。

據法新社報導，謝倫伯格14日的二次開庭僅3位外國記者獲邀參與，其中之一是法新社。報導指出，當天出席的旁聽人士約有70人，其中包括加拿大使館人員及3名外國記者。

雙手上銬、理著小平頭、身穿白色毛衣與黑長褲的謝倫伯格被法警帶進法庭，他先表示自己是來大陸旅遊的，此前已經在寮國、緬甸、馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞國家遊歷一番。

當他來到中國大陸時，他宣稱一位朋友介紹許姓男子當他的翻譯，爾後他便被捲入了這場跨國販毒事件。

他說整起事件都是許姓男子所為，指控他才是跨國毒品販子，還是個騙子。而整起事件的主謀是一個叫Khamla Wong的加拿大人所為，Khamla Wong已於2016年因販毒在泰國遭到逮捕。

不過檢察官則指出謝倫伯格是整起連環跨國販毒事件裡，其中一個案件的主要嫌疑人，在該事件中，檢方指控謝倫伯格受毒品販子指使，將一批重達222公斤的冰毒，從大連運往澳洲，謝倫伯格負責監視整個走私過程、協助分裝毒品、確定走私日期，許姓男子則協助購買分裝工具及輪胎，準備將毒品藏在輪胎內走私出境，不過許姓男子之後卻向警方舉報謝倫伯格販毒，謝倫伯格在事跡敗露後，從大連搭機飛往泰國逃亡，不料在廣州轉機時遭警方逮捕。

許姓男子隨後以證人身分出庭作證，不過報導形容，2小時的作證期間，許姓男子未曾看過謝倫伯格一眼，當被法官問及犯案細節時，許男也多次稱他不記得了，並且不時需要參考書面內容回答。

謝倫伯格的最後一句證詞則重申，他不是毒品走私販，他只是來大陸玩的觀光客。

最終大連法官未採信謝倫伯格的證詞，指出謝倫伯格的證詞完全與事實不符，同時強調這個販毒集團影響所及不只一個國家，而是跨越國界的，危害人類健康及國家的穩定，因此判處謝倫伯格死刑，不過全案仍可再上訴。

謝倫伯格2014年12月底被捕入獄，之後法院經過將近4年時間判他有罪、並判處15年刑期，豈料在上訴過後，去年12月遼寧高等法院竟表示謝倫伯格罪刑嚴重，15年刑期過輕，昨日開庭才演變成死刑判決。

審判結束後，謝倫伯格的律師張東碩（Zhang Dongshuo）向南華早報表示，判決結果令人遺憾，法院原先所掌握到的證據並不足以判謝倫伯格有罪，即便昨天檢察官又呈上新的證據，也不足以加重謝倫伯格罪刑。

他指出，宣判死刑的過程相當快，大約20分鐘，而法官評議過程也僅有1小時。

(中時電子報)