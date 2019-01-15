影》7大超雷習慣害你腦殘！睡眠不足後果最恐怖

2019年01月15日 14:03 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

「垃圾睡眠」超損健康，研究：日睡6-8小時才夠。(中天新聞)

三餐不正常、睡眠不足、忘記喝水等這些你習以為常的壞習慣，無形中正在啃食你的大腦，經常精神不濟、覺得腦殘，其實背後都有原因。健康網站《HEALTH&HUMAN》列出7個害你腦殘的壞習慣，如果不盡早改掉，不只影響健康，還有可能會造成大腦萎縮，提高罹患癡呆症的機率！

1. 不吃早餐

不吃早餐會導致低血糖，進而對大腦造成影響，與其他器官相比，一天之中，大腦用掉更多能量。

2. 吃太多糖分

攝取過多糖分，身體細胞或腦細胞都會處於慢性發炎的狀態，也會影響其他營養的吸收，罹患癡呆症的風險會增高，管理記憶的海馬迴也會逐漸變小。

3. 暴飲暴食

有研究顯示，肥胖和癡呆有關，吃的食物不夠營養也會導致肥胖，當沒有攝取足夠的維生素和礦物質，會一直想吃卻吃不飽，導致暴飲暴食。

4. 抽菸

抽菸會傷害大腦中的細胞膜和神經活力，甚至讓皮質變薄；戒菸後，會開始讓大腦變薄的皮質恢復厚度。

5. 缺乏水份

有研究指出，做2個小時的劇烈運動若沒有喝水，會導致認知能力下降，絕對不要忽略「口渴」的缺水警訊，保持體內水分穩定，大腦才能正常運作。

6. 睡眠不足

睡眠不足會影響神經元正常運作，產生遲鈍和健忘，不但可能影響工作及人際關係，更危險的是，長期睡眠不足，造成的傷害會永久化，無法靠補眠回復，當感官和反應都變遲鈍，發生事故時會讓自己更容易陷入險境。

7. 壓力太大

當生活充滿壓力時，皮質醇會在大腦中積聚，並導致持久傷害，除了殺死腦細胞外，皮質醇也會導致大腦萎縮，當影響到前額葉皮層時，學習和記憶能力都會受到影響。

(中時電子報)