情債變欠債！周孝安被爆欠「前女友」李京恬10萬元

周孝安被爆還欠前女友李京恬10萬元。（圖／翻攝自周孝安、李京恬臉書）

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中時電子報
／綜合報導

男星周孝安日前聖誕節被拍到與一名女性「美式擁抱」過從甚密，被周刊偷拍認為是復合前女友，沒想到扯出一連串「偷吃」事件，今（15）日他又被爆料和前女友李京恬借了10萬未還，李京恬要他還錢，周孝安竟回「要貸款來還債」。

李京恬曝光之前與周孝安出遊照。（圖／李京恬臉書）

據《壹週刊》報導，一名自稱是周孝安與李京恬的共同好友出面爆料，兩人在交往期間，周孝安陸續和李京恬借款將近10萬元，直到現在都還沒還，李京恬曾經有問周孝安何時能還錢，沒想到周孝安表示要去「要去貸款來還錢」，讓李京恬更捨不得逼他立刻還。

模特兒出身的周孝安外型高大帥氣，演出過不少作品，但如今卻被爆料交往期間陸續和李京恬借錢未還。（圖／翻攝自周孝安臉書）

周孝安2017年演出《我的愛情不平凡》、目前正上映的電影《玩命貼圖》、正在播出的《必勝大丈夫》，2018年演出的《鑑識英雄2》也會在今年上檔。該友人說：「不知道他是怎樣缺錢，竟然還跟女朋友借？人都有急用的時候，那你女友對你這麼有心肯幫你，你還自以為是情聖劈腿，這樣講不過去。」要他像一個男人，分手把帳算清楚，趕快把錢還人家。

當李京恬問周孝安什麼時候能還錢時，周孝安表示可能要「要去貸款來還錢」。（圖／翻攝自周孝安臉書）

對此李京恬經紀人對欠債一事表示不想回應，只說：「她正在拍湖南衛視的《讓全世界都聽見》，戲份吃緊，突然面對戀情變故，還是每天都認真打起精神拍戲。感情的事不和就算了，就這樣吧。」而周孝安的經紀人則尚未回應。

(中時電子報)

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