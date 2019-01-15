遭疑身高灌水？黃曉明脫鞋赤腳痛說往事

黃曉明遭質疑墊鞋墊。（圖／翻攝自黃曉明、新浪娛樂微博）

友善列印
中時電子報
黃曉明發文回應。（圖／翻攝自黃曉明微博）

大陸第一小生黃曉明日前出席「微博之夜2018」，在台上合影時被發現鞋子形狀明顯比一旁的劉燁等人厚重，遭疑偷放增高鞋墊。今(15日)中午，黃曉明首度曬出自己赤腳的照片，表示因出過意外，組織增生，才導致他腳背比一般人厚，最後苦問穿起來不會擠腳的鞋子要去哪裡買。

黃曉明過去便常陷入鞋墊疑雲，號稱身高180公分的他，偶爾會被拍到和168公分的Angelababy身高相差不遠的照片，因此被質疑灌水，為此，2年前黃曉明大方替增高鞋墊代言，算是公開分享曾用過鞋墊的秘密。

最近黃曉明出席微博之夜，又因鞋墊一事引起討論，他稍早回應說：「左腳是我的獨家限量高腳背，天生高腳背，出過事故後導致組織增生，腳面高上加高，穿很多鞋都很痛苦。」最後還樂觀問網友說：「就想問問天生高腳背的朋友們：那種鞋面很高，穿起來不會擠腳的鞋哪裡能買到？」

網友對此表示：：「淘寶」、「看到有人說黃先生為了身高很拚...理解這是善意的玩笑，因為當年的事可能很多人都不知道。拍白髮魔女從兩層樓高的威牙上掉下來，腳趾骨粉碎性骨折後打了6顆鋼釘，現在腳背已經無法恢復原狀。感恩善意多一些」、「為什麼對教主那麼大惡意。另，希望以後教主保重身體，永遠健康快樂」。

(中時電子報)

情債變欠債！周孝安被爆欠「前女… 羅志祥聯名女友賣潮牌 網轟誘導…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。