遭疑身高灌水？黃曉明脫鞋赤腳痛說往事

2019年01月15日 14:01 中時電子報 蔡曉婷

黃曉明發文回應。（圖／翻攝自黃曉明微博）

大陸第一小生黃曉明日前出席「微博之夜2018」，在台上合影時被發現鞋子形狀明顯比一旁的劉燁等人厚重，遭疑偷放增高鞋墊。今(15日)中午，黃曉明首度曬出自己赤腳的照片，表示因出過意外，組織增生，才導致他腳背比一般人厚，最後苦問穿起來不會擠腳的鞋子要去哪裡買。

黃曉明過去便常陷入鞋墊疑雲，號稱身高180公分的他，偶爾會被拍到和168公分的Angelababy身高相差不遠的照片，因此被質疑灌水，為此，2年前黃曉明大方替增高鞋墊代言，算是公開分享曾用過鞋墊的秘密。

最近黃曉明出席微博之夜，又因鞋墊一事引起討論，他稍早回應說：「左腳是我的獨家限量高腳背，天生高腳背，出過事故後導致組織增生，腳面高上加高，穿很多鞋都很痛苦。」最後還樂觀問網友說：「就想問問天生高腳背的朋友們：那種鞋面很高，穿起來不會擠腳的鞋哪裡能買到？」

網友對此表示：：「淘寶」、「看到有人說黃先生為了身高很拚...理解這是善意的玩笑，因為當年的事可能很多人都不知道。拍白髮魔女從兩層樓高的威牙上掉下來，腳趾骨粉碎性骨折後打了6顆鋼釘，現在腳背已經無法恢復原狀。感恩善意多一些」、「為什麼對教主那麼大惡意。另，希望以後教主保重身體，永遠健康快樂」。

(中時電子報)