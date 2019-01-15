竹縣消防局臥虎藏龍！生力軍有跆拳道黑帶4段女高手

新竹縣消防局新人何信杰（右起）、賴妍宇、彭煜錩分別曾是乙級證照木工、跆拳道黑帶及監造工程師。（徐養齡攝）

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何信杰（左起）、賴妍宇、彭煜錩。（徐養齡攝）
三名生力軍已做好準備，蓄勢待發。（徐養齡攝）

新竹縣消防局今年新進27名生力軍，其中不少新人大有來頭，包含跆拳道黑帶4段女高手，機電監造工程師、乙級裝潢木工等，轉換跑道到消防不僅求事業穩定，也找到1份專職救人工作，消防魂已深植身心靈。

分發到寶山分隊的新人何信杰，今年34歲，大學畢業後曾投入軍旅，在陸軍軍醫科服役4年半，退伍後投入職訓，考取乙級裝潢木工證照，水電、木工裝潢都難不倒他，只是工作收入大起大落，興起轉業念頭。

何信杰說，他的爸爸是資深警察，舅舅則是山難救難大隊，警、消界對家族而言並不陌生，因此決定加入消防行列，專心一志做救人的工作。

26歲女隊員賴妍宇畢業於台北市立大學（前身為台北市立體育學院）技擊運動學系，別看她個頭不大，其實是「練家子」出身，不僅是跆拳道黑帶4段，還曾獲得全國大專盃第4名，跆拳道資歷長達10年。

毅然放棄體育這條路，賴妍宇看得很坦然，她說，運動選手生涯並不長，因此離開體壇是必然的過程，多年練跆拳道的過程，讓她培養出堅毅的抗壓力及體耐力，相信能迅速勝任消防員這份工作。

31歲新人彭煜錩曾任機電監造工程師，專精於水電、管路等機電空調設計監造，大型工廠廠房從零到有，都能看到他日夜忙碌的身影。工作雖忙，但他仍維持運動的好習慣，2年來跑了約20場超級馬拉松，月跑量高達600公里，體耐力驚人。

27名竹縣消防生力軍從本月10日起開始接受9天集訓，訓練各式消防車操作、破壞器材操作、水源供應、煙判讀、熱像儀操作、水平及梯間佈線、人命搜索、空氣瓶耗氣訓練等，17日將進行訓練成果驗收。

(中時 )

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