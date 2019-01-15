新竹縣福客慶豐年 邀民眾聽音樂拿春聯

2019年01月15日 14:24 中時 徐養齡

楊文科15日與書法名家們共同揮毫慶春節。（徐養齡攝）

楊文科（左二）15日為福客慶豐年活動暖身，欣賞名家工藝作品。（徐養齡攝）

慶祝新春，新竹縣文化局演藝廳將於24、27日舉行盛大音樂會。（徐養齡攝）

年味愈來愈濃，新竹縣將於19、20日連續舉辦2場年節活動，邀請名家揮毫贈送春聯，教民眾拓印「花開富貴」版畫春聯及圓潤小豬紅包袋，24及27日則分別舉行盛大音樂會，邀請民眾提前感受早春的歡樂氣氛，共迎美好佳節。

文化局長李猶龍表示，19日上午10點在文化局美術館舉行「諸事大吉~百業齊發名家揮毫開筆儀式」，特邀賴煥琳、胡國龍、劉秀雲、張雙土、黎元吉、陳秀珍、宋兆賢、王德泉等8位書法名家，到現場書寫春聯贈送民眾，有傳統春聯及豬年創意春聯，也可依民眾喜好，提供客製化服務。

20日下午2點在新瓦屋集會堂進行「2019福客慶豐年」，邀請民眾欣賞書法名家林森輝、張雙土、王德泉現場揮毫，同時舉行「版畫春聯／紅包袋拓印體驗」，邀請在地版畫達人鍾萬福及曾雪梅家族現場指導民眾拓印「花開富貴」版畫春聯及紅包袋。

李猶龍說，明年適逢豬年，紅包袋圖案採圓潤可愛的小豬造形，相當討喜，版畫春聯主構圖以葫蘆搭配花豬，另有石榴、蝴蝶、元寶等幫襯，寓意豬年多子多孫多福氣，春暖花開，財源滾滾來。

(中時 )