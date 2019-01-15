扯！參加農委會抽奬 竟要先認同政績好棒棒

辭不掉農委會副主委的陳吉仲，在新內閣高升農委會主委，農委會去年是多事之秋，今年新年伊始就辦抽獎活動求認同。（圖／中天新聞）

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農委會官方LINE辦抽獎活動求認同。（圖／翻攝Lin bay好油臉書）

農委會官方LINE帳號，推出抽獎活動，但參加抽獎資格是要認同過去一年農委會的政績，包括：穩定農產品價格、提高農民所得、增加農業價值鏈，「認同我們就來抽獎唷」，招來網友譏諷：農委會有種大麻嗎？

過去一年，農業風風雨雨，也導致執政黨在九合一選舉中，大量流失農業縣選票，光是高麗菜價，就被菜農罵數月。高麗菜價結束崩盤的日子才沒多久，農委會就推出抽獎活動，要大家認同「農委會穩定農產品價格」。農委會在官方LINE帳號說，回顧107年有很多新農業政策：穩定農產品價格、增加農產業價值鏈、提高農民所得；認同農委會就可以參加抽獎，獎品是商品卡100元。

農業部落客Lin bay好油在臉書上PO出這則訊息，並說「以前政府有作文比賽、海報比賽，現在有新招，抽獎換認同」、「真是太厲害了，不愧是新農業，以前大概很難這樣」。

網友留言說，「穩定農產品價格=穩定低到崩盤；增加農產業價值鏈=盤商海削農民跳海；提高農民所得=整年都虧錢只好跟農會借錢借出來放戶頭存款就增加了」。

農委會這樣求認同，可能是沒在怕被罵睜眼說瞎話，也可能是認為既然LINE加農委會為好友，應該就是同一陣線的，不會被罵。網友顯然還沒哀莫大於心死，該酸的還是要酸，「吃迷幻藥麻痺自己跟...別人」、「睜眼說瞎話最佳範例」、「農委會有種大麻嗎？」

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