擺脫缺水乾扁肌！只要「一滴」瞬間潮出水

只要靠這支就讓你正到出水
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中時電子報
綜合報導
透過水光真漾煥白精華在皮膚注入水分，再乾燥的皮膚都能水噹噹。(圖片來源:麻辣後宮傳)

身處在四面環海、亞熱帶氣候的台灣，濕度高達80%，讓普遍國人有過敏的問題，遇到換季更是可怕，其中，最讓人頭痛的就是肌膚乾燥，究竟名模都是用什麼法寶急救呢？看完這集就能從此擺脫缺水肌！

水光真漾煥白精華淨白、抗老、修護三合一效果一次到位。(圖片來源:麻辣後宮傳)

出國旅遊化妝品不必帶一堆，水光真漾煥白精華輕巧的設計方便隨身攜帶。(圖片來源:麻辣後宮傳)

身為過敏兒的李懿表示，每到換季就會打噴嚏，甚至有支氣管炎，但過敏沒有解決辦法，因此換季讓她非常痛苦；周家欣則表示自己的嘴唇容易乾裂，就算擁有9支護唇膏依舊無法解決乾唇問題；成語喬的問題則是皮膚乾燥，但水潤透亮的皮膚卻讓現場來賓驚艷，這時才大方地分享自己的秘密武器，原來都是靠這一條「EeLin水光真漾煥白精華」！

經過水光真漾煥白精華的洗滌後，皮膚煥然一新。(圖片來源:麻辣後宮傳)

終於可以脫離一堆瓶瓶罐罐化妝的日子，化妝越來越省力，效果更是立即見效。(圖片來源:麻辣後宮傳)

只要使用一個刻度就能立即補水，現場試用後，李懿表示肌膚紋路馬上變淺，快速有效的效果讓來賓嘖嘖稱奇。成語喬提到，現代人愛旅遊，有了這條不再需要瓶瓶罐罐，而且搭飛機很容易缺水，一擦立即補水，絕對是現代愛美男女的急救法寶。

(中時電子報)

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