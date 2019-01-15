洪志恒補選金門立委 鎖定陳滄江先開打

洪志恒在老搭檔「挑大師」廖盛芳與88歲老母親的陪同下，完成參加立委補選的登記。（李金生攝）

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洪志恒質疑陳滄江的「中央人脈」不就是民進黨？但陳滄江則強調是個人與中央部會的關係。（李金生攝）
洪志恒登記參選後高歌「心經」，強調自己是會唱心經的孫悟空，只會變法，不會亂鬥。（李金生攝）

金門立委補選「會外賽」開打，曾參選立委、縣長的洪志恒今（15）日登記角逐，指同場競爭的前縣議員陳滄江綠到入骨，卻欺騙鄉親說不再回到民進黨。陳滄江則表示這種「講話沒公信力的人」不值得回應，祝福他也恭喜他好好選舉。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委和2018年金門縣長的洪志恒，今早在老搭檔也是「革命伙伴」，在廚師界有「智慧食材發明家」、「挑大師」之稱的廖盛芳，以及88歲老母親的陪同下，完成參加立委補選的登記。

洪志恒在發表自己的競選政見後，將矛頭指向昨天率先登記參選的「江哥」前縣議員陳滄江，指他在「這次選會做事的人」文宣中，標榜自己學經歷豐富、專業問政，又有中央人脈，而所謂「中央人脈」不就是民進黨嗎？、「沒有中央人脈，陳滄江一個人能通過哪一條？」質疑披上藍外套的陳滄江仍在吸民進黨的奶水，卻口口聲聲保證不會再回到民進黨，目的只在欺騙金門鄉親。

陳滄江則表示，他所謂的「中央人脈」是指其個人與中央部會的關係，洪志恒講話的公信力和行事，「大家心知肚明，社會自有評價」、「這種人根本不值得花時間去回應。」相信眼睛雪亮的鄉親，不會因為他的三言兩語就有所誤會。

(中時 )

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