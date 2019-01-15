金曲客語天后官靈芝推首張爵士台語專輯

官靈芝（右2）與多位音樂好友，組成跨界爵士LiveBand。（獨一無二娛樂提供）

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旺報

被譽為「金曲客語天后」的官靈芝，日前發行第11張專輯，意外轉戰台語樂壇，推出全新台語爵士專輯《爵好Jazz’sGood!》，即獲得不少肯定，多位音樂人在社群平台推薦，不但與蔡依林、林憶蓮、李榮浩等人獲選全球華語金曲榜2018年度十大專輯，更是唯一入選的台語專輯。

官靈芝表示，她一直想製作1張不一樣的台語專輯，2018年再次看到高雄「10元阿嬤」莊朱玉女士賣7棟房子，持續25年賣10元便當，讓弱勢族群、年輕低薪族能省錢，有更多追夢機會的報導，心想：「這20年來，不管生活中有多少煩雜事務，但，每一次看到這類的新聞，心中都有一股暖流，讓我能溫暖幾天。而我也開始有了想法，如何能把這樣的暖意，放在音樂中散發出去。」

此外，官靈芝也有一個爵士音樂夢：「我所喜愛的爵士，是個愈陳愈香、不怕時間歷練、充滿自由的風格、最不受語種限制的樂種之一。客語、台語都是我最熟悉的母語，這次想用台語唱出正面又溫暖的能量，這張專輯也算是圓了我的心願。」

於是官靈芝從《十箍銀》的單曲開始發想，找到志同道合的團隊。音樂想法在彼此討論中逐漸變大，把這些年觀察到的社會現象、不同族群的故事，環境土地關懷等議題，以及想要感謝的人事物，化成一首首歌詞與音符。

求好心切的官靈芝，耗資300多萬製作費，邀請跨界音樂好手老友們，集結成爵士LiveBand，跳脫電腦編曲模式，還原爵士最基本的真實架構，讓每個音樂作品都有溫度。

(旺報 )

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