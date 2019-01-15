最新民調顯示 朱立倫＋蔡英文都輸他！

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報
/整理報導

最新民調顯示，如果2020總統大選是台北市長柯文哲、新北市前市長朱立倫及總統蔡英文三人出馬競選，民調結果顯示，柯文哲獲38.7%的支持度，朱立倫為21.5%，蔡英文只有15.3%，且朱立倫和蔡英文兩人支持度加起來，都還不及柯文哲。

據《聯合報》報導，政大選舉研究中心上周完成「2019國家安全調查」的民調結果，顯示有高達38.7%的民眾支持柯文哲競選總統；朱立倫位居第二，為21.5%；蔡英文則是敬陪末座，僅有15.3%的支持度。還有17.2%的民眾尚未決定2020總統大選支持對象。

對於蔡英文的施政滿意度，高達66.1%的受訪者不滿意，滿意僅有24.2%；而政大這份民調也調查台灣人民對當前兩岸關係的看法，對於九二共識議題，有高達57.2%的受訪者支持以「一個中國、各自表述」和對岸進行交流，不支持有30.9%。而對於蔡英文以「加強與美國、日本的合作來對抗大陸」的政策，有46.7%民眾支持，45.4%不支持，支持與反對者居然不相上下。對於未來兩岸關係，有48.1%的受訪者認為兩岸較可能統一，認為會獨立的只有29.6%。

政大選舉研究中心所做的「2019國家安全調查」民調，是由杜克大學贊助，於1月3至7日間，有效訪問為1120份樣本，信心水準為95%，誤差正負2.93%。

(中時電子報)

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