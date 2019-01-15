小7店家有愛心 自家生意不做幫忙義賣籌善款

2019年01月15日 14:52 中時 鐘武達

員林統一超商惠明店的店員們放下自己的生意不做，全都跑到店門口幫忙義賣。（鐘武達攝）

張雪如（左）叫賣義賣物資，愛心民眾熱情捧場。（鐘武達攝）

員林市統一超商惠明店響應廣寧樂善團「寒冬圍爐．千人饗宴」活動募款出錢出力，更號召顧客捐贈近500件物資在店門口義賣，店員們15日放著自家生意不做全都幫忙來叫賣，社區居民熱情搶購，樂善團長張雪如感動說，這麼美的風景只有員林有。

張雪如說，廣寧樂善團27日晚間將舉辦第6屆「寒冬圍爐．千人饗宴」，今年參加的弱勢朋友預計3000人，當天除了圍爐餐會，還要發送禮券與民生物資，估計經費超過400萬元，但至今募得善款200萬元不到，讓人很著急。

超商店經理魏渙堂表示，受到廣寧樂善團愛心感召，4年前就加入幫忙義賣募款的行列。半個月前在店裡張貼募集物資公告，沒想到，短短幾天就有80多名顧客與社區居民響應送來500多件的愛心物資。

來喔！大俗賣！張雪如與小7店員們拿起大聲公叫賣，立即吸引大批社區民眾與路過的消費者捧場大搶購，有人甚至只買1瓶氣泡礦泉水就掏出500元投入捐款箱。另外，還有1名叫賣哥顏如禮，他是超商前店員，雖然離職了，但每年義賣會都會專程回來當助手。

(中時 )