私刑爭議》律師鄭嘉欣：訴訟冗長正義遲到 私法正義誘惑人心

2019年01月15日 14:47 中時電子報 張達智 劉峻谷、

肉圓沒加辣狂毆妻兒 辣椒父出面道歉

新北市林姓男子因兒子買肉圓忘了加辣，暴怒把兒子打趴，妻勸阻也被鎖喉，影片PO上網引發眾怒，13日晚間上百網友群聚林男家堵人，其中7名「正義哥」闖入林家出手教訓。因林男不提告，7位鄉民最後被依違反社會秩序維護法移送法辦。

中時電子報網路投票《鄉民怒揍肉圓爸 您挺不挺私法正義？》，高達63.28％投給「挺。惡人有惡報，要報就要快」這個選項。箇中原因，知名律師鄭嘉欣認為，訴訟程序冗長，遲到的正義不是正義，才讓私法正義誘惑人心。以下是她的評析。

台北市宇皓律師事務所主持律師鄭嘉欣：

司法改革的呼聲喊得震天嘎響，不分藍綠，總統、司法及法務等主其事之首長，一上任就是立下大刀闊斧的宏願，然而，改革無法立竿見影，而司法沈痾已久，對症下藥亦難一蹴可幾，更何況恐怕下錯藥。

目前被害人所需面對的司法流程依序是：前往醫院治療及驗傷、申請診斷證明書、檢具診斷證明書提出告訴、製作警詢筆錄、警察通知犯罪行為人到場製作筆錄、蒐集監視錄影畫面等客觀證據、通知證人到場製作證人筆錄、非現行犯則以移送書函送地方檢察署、地檢署收案分案、檢察官發傳票通知告訴人及被告、調查其他證據、製作不（緩）起訴處分書、起訴書或簡易判決處刑書。

若非現行犯，不是立即移送地方檢察署由內勤檢察官於24小時內進行訊問、強制處分（例如：交保、聲請羈押），算一算，一個案件在警察、地檢署內的時間，不短於3、4個月，若再稍有延宕，或是有較多的證據需要調查，可能超過半年。

待檢察官起訴後由法院審理，時間更是以倍數計算。經歷過半年以上的等待，最後司法判決卻是：拘役或有期徒刑3、4個月，得易科罰金。

受傷的被害人，身體、精神及心靈都充斥著難以平復的創傷，卻眼睜睜看著加害人繳納罰金，以類似贖罪券的方式，大方走出地檢署執行科，難免心想：「應該沒有受到任何懲罰吧？」這應該是大部分的人心理的想法。

至於傷害行為所衍生的民事損害賠償，實務上是以侵權行為加以請求，請求範圍是：醫療費、因受傷而多支出的損失、勞動能力損失及精神慰撫金因為獨步全球的健保制度，醫療費僅能求償自費部分，金額不高。

因受傷而多支出的損失，要檢附單據、一筆一筆計算，例如：買了輔具，法官會問「為什麼需要柺杖、輪椅？」，這就要另外再提出診斷證明書或請醫師作證，再例如：請求計程車資，對造跟法官就會質疑：「為什麼需要搭計程車？」。

勞動能力損失，則要先舉證來證明自己的工作能力與薪資，有些打工族、沒勞保、沒薪資條、純領現金、保母、照顧孫兒的，根本很難舉證。經歷過這些訴訟過程，既漫長又折騰，難怪私法正義比較誘惑人心。

(中時電子報)