與陳玉珊三度傳愛意！王大陸《惡吻》電影版變「帥癌江直樹」

陳玉珊與王大陸、林允幕後試戲也充滿粉紅泡泡。（圖／車庫娛樂提供）

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中時電子報
／綜合報導

由《我的少女時代》導演陳玉珊、男主角王大陸率幕後團隊，推出的最新力作《一吻定情》，改編《惡作劇之吻》。從徐太宇到渤王到江直樹，三度合作的陳玉珊的王大陸，在微博寫道，「比少女還少女的導演！，合作三次，我也要被感染少女心了」導演陳玉珊也回文表示，「你們同樣也是我的青春啊。」互傳愛意。

王大陸變身江直樹，在電影版《一吻定情》演帥氣天才。（圖／翻攝自微博）

《一吻定情》將在2019情人節上映，被譽為今年最浪漫的電影的《一吻定情》，由人氣演員王大陸與林允領銜主演，金鐘獎視帝李銘順、永遠的性感女神鍾麗緹、邰智源、陳柏融、蔡思韵、蔡頤榛(五熊)、「這群人」展瑞、展榮、董仔、茵聲與浩子(謝欣昊)、趙自強都助陣演出，還有不少神秘大明星擔任特別演出嘉賓，將再造《我的少女時代》彩蛋模式，陳玉珊直言，「想要做到百分之百，想帶給觀眾愛的滿足感。」《一吻定情》將會再次點燃大家的少女心！

《一吻定情》陳玉珊與王大陸、林允討論劇本劇照。（圖／車庫提供）

《一吻定情》劇照。（圖／翻攝自微博）

從《我的少女時代》、《一吻定情》、《狼殿下》，王大陸已經與導演陳玉珊三度合作，陳玉珊也表示，《一吻定情》已多次被翻拍成電視劇，加上賣座佳作在前，還是首度海外電影化，這回要求更加嚴謹，陳玉珊表示，「人物設定不能變，但要賦予它新的創作，要有不同的特色，這件事是很難的。」拍攝期每天只睡三小時的她，也和粉絲相約2月14日情人節在戲院與影迷不見不散！

(中時電子報)

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