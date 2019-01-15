710億！法訂購28架升級「飆風」戰機

2019年01月15日 15:01 中時電子報 楊幼蘭

「飆風」F4戰機

法國政府14日與達梭航太（Dassault Aviation）簽約，將大砸20億歐元（近710億台幣），採購28架「飆風」（Rafale）戰機，並批准研發從F3R升級的F4標準，雖然部份功能2022年就能準備就緒，但直到2024年才會加以驗證。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網與《防務新聞》（Defense News）14日報導，這28架戰機將具備部分F4功能，並將從2023年起陸續交付法國空軍。此外，法國防長帕利（Florence Parly）宣佈，2023年還會再採購30架完全符合F4標準的「飆風」戰機，而這些戰機將在2027－2030年間交付。

F4標準將擁有升級的雷達感測器、前視光電感應器，以及改良的頭盔顯示裝置。此外，它將擁有新武器，如「雲母」（MICA）空對空飛彈，還有1,000公斤重的模組化空對地武器（AASM）等，並能搭載新型「暴風影」（Scalp）飛彈。

不僅如此，它還能裝備泰雷茲集團（Thales）打造的遠程識別光電系統（TALIOS）瞄準吊艙。

F4版「飆風」戰機將擁有創新的網路連結能力，在以網絡為核心的戰爭中提升效能。「我們將能接受更多資料，」帕利說，「拜衛星通訊與軟體定義無線電（software defined radio）之賜，『飆風』F4將進一步邁入數據時代。」

(中時電子報)