710億！法訂購28架升級「飆風」戰機

升級型「飆風」戰機。（達梭航太）

友善列印
中時電子報
「飆風」F4戰機

法國政府14日與達梭航太（Dassault Aviation）簽約，將大砸20億歐元（近710億台幣），採購28架「飆風」（Rafale）戰機，並批准研發從F3R升級的F4標準，雖然部份功能2022年就能準備就緒，但直到2024年才會加以驗證。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網與《防務新聞》（Defense News）14日報導，這28架戰機將具備部分F4功能，並將從2023年起陸續交付法國空軍。此外，法國防長帕利（Florence Parly）宣佈，2023年還會再採購30架完全符合F4標準的「飆風」戰機，而這些戰機將在2027－2030年間交付。

F4標準將擁有升級的雷達感測器、前視光電感應器，以及改良的頭盔顯示裝置。此外，它將擁有新武器，如「雲母」（MICA）空對空飛彈，還有1,000公斤重的模組化空對地武器（AASM）等，並能搭載新型「暴風影」（Scalp）飛彈。

不僅如此，它還能裝備泰雷茲集團（Thales）打造的遠程識別光電系統（TALIOS）瞄準吊艙。

F4版「飆風」戰機將擁有創新的網路連結能力，在以網絡為核心的戰爭中提升效能。「我們將能接受更多資料，」帕利說，「拜衛星通訊與軟體定義無線電（software defined radio）之賜，『飆風』F4將進一步邁入數據時代。」

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：France orders upgraded Rafale warplanes for $2.3 billion

文章來源：• DASSAULT GAINS RAFALE F4 DEVELOPMENT CONTRACT

糟透了！ 美首揭密費茲傑羅號驅… 韓國防白皮書：北韓核導能力升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。