瀚克寶寶吸金1.1億元 負責人判刑5年

2019年01月15日 15:53 中時 許哲瑗

嬰幼兒副食品「瀚克寶寶」負責人曾建中，以「瀚克寶寶小額投資暨募集計畫」為噱頭，號稱年息高達36％，鼓吹民眾投資，短短兩年內吸金1.1億餘元，新北地院依違反銀行法等罪，將曾男判刑5年，不法所得共1669萬逾元沒收或還給被害人。

判決指出，曾男自2014年，以「瀚克寶寶小額投資暨募集計畫」為名號召，約定以1年為1期，投資者只要每期交付1萬元予曾男，每月最高可領回3600元的利息，換算年息高達36％，至2016年12月止共163人受騙，吸金4708萬8613元。

2016年3月起，曾男再次透過臉書、LINE宣傳「瀚克寶寶小嬰國」投資方案，並在高雄展覽館、台中世貿中心、台北喜來登飯店各舉辦一場「「小嬰國托嬰中心」投資說明會，繼續鼓吹民眾投資，投資1單位50萬元或55萬元，每單位每季可獲取1萬1千元利息，換算年息高達8.8％，再次吸金6575萬元。因曾男發送簡訊頻繁，2016年底引起檢調關注，新北地檢署依涉犯銀行法等罪將他起訴。

曾男庭訊時否認吸金行為，辯稱投資者都是認識的親戚朋友，往來至少超過一年，借錢只是因為公司營運需求，小額投資計畫、小嬰國投資方案純粹是投資人間的借貸或合夥關係，並無紊亂或危害金融經濟秩序。

法官認為，曾男透過臉書和LINE平台招募，還在北中南各地舉辦說明會，吸引新客戶、舊客戶參與投資，並不具特定對象，認定有對「不特定人」招募的情形，依違法銀行法等罪，將曾男判刑5年，不法所得共1669萬逾元沒收或還給被害人。

(中時 )