影》登山健行走八通關雲龍　婦人墜崖斷魂

登山健行走八通關雲龍　婦人墜崖斷魂（中天新聞）
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中時
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彰化縣陳姓婦人在八通關越嶺古道父子斷崖附近墜落深谷，消防隊以繩索垂降方式搜尋救援。（沈揮勝翻攝）
救援人員冒險垂降。（沈揮勝翻攝）
雲龍瀑布景觀壯美，因步程適中，成熱門健行路線。（沈揮勝攝）
八通關越嶺道雖美，但山勢陡峭有一定程度的風險。（沈揮勝攝）
父子斷崖地形險峻。（沈揮勝攝）

來自彰化縣的16名遊客，15日相揪從信義鄉東埔溫泉區走八通關越嶺古道，擬造訪雲龍瀑布，不料途經指標1.5公里處的父子斷崖附近時，55歲陳姓婦人意外墜落深谷；南投縣消防局立即派員前往搜救，下午1點12分在崖深150公尺處發現遺體，刻正垂降搬運中。

第3大隊大隊長林正宜表示，南投縣消防局是在上午11點08分接獲死者同伴黃姓婦人報案，立即指派玉山消防分隊組成救援小組，由資深消防隊員陳冠華率領其他3名隊員，以及義消12人，總共16人分上、下兩路，分別從崖頂垂降及溪谷上溯，冒險在崖壁間搜尋。

其中從古道垂降的救難人員，在下降約100公尺處發現墜崖者的鞋子、150公尺處接觸到陳婦，發現其頭骨破裂，已明顯死亡。

林正宜指出，父子斷崖山勢陡直，若要以繩索將死者遺體上拉，無論是救援人員的體力耗費、現場地形客觀條件，都相當不容易；目前評估將以繩索將遺體下放到溪谷，再人力接駁方式背負出來。

(中時 )

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