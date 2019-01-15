未留任農委會副主委 李退之：繼續爭取為民服務機會

2019年01月15日 15:25 中時 游昇俯

內閣改組，繼農委會主委由代理主委陳吉仲真除之後，副主委人事亦有所調整，除延攬已退休的漁業署前署長陳添壽擔任副主委，原副主委李退之則未獲留任。對此，李退之表示，他將追隨前院長賴清德腳步回到民間，未來動向「會和賴院長做完整討論與規劃」，會繼續爭取為農民、為人民服務的機會。

李退之表示，短期之內，他會讓腦袋沉澱，把這三年來所推動的農業政策盤整、釐清一下；農業政策的檢討沒有上限、也沒有下限，不管是規劃良好，但經過層層推動到地方，沒到位或被扭曲的，抑或是政策太過理想，反而造成產業、農民困擾的，都要檢討，傾聽基層的聲音。

回到民間身分，擁有更大的發揮空間，李退之也建議中央，政策的規劃執行要更「接地氣」，接地氣三個字不是說好聽的，真的要經過地方的淬鍊、民意的洗禮，才會有對農民、農村及產業有更到位的施政。

至於未獲留任，心裡是否感到委屈？李退之表示，「沒有這樣的問題」，組織運作應該要有規範、倫理，他出身幕僚，一路走來都是尊重組織倫理、行政倫理，一定執行長官意志，不會一意孤行。

李退之也說，未來他會追隨賴院長的腳步回到地方，繼續爭取為農民、為人民服務的機會，是否參與明年立委選舉，「還沒有決定」，但「一定會和賴院長做完整討論與規劃」，會尊重他的意見。

(中時 )