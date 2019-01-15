派遣工會抗議假派遣 勞動部：增訂條文規範

2019年01月15日 15:24 中時 王思慧

台灣勞動派遣產業工會今到勞動部抗議，應終止不當勞動行為。（王思慧攝）

台灣勞動派遣產業工會今（15）到勞動部抗議，去年8月中旬過後，台中榮總竟要求派遣公司，以「輪調」的理由，讓理事長吳月霞被調離現職，指出要派單位是不當勞動行為、侵害勞工權益的幕後黑手，要求勞動部應立即有所作為，抑除假派遣、假承攬。勞動部表示，現在都有規劃在勞基法、職安法等增訂條文，立專法部分還要再討論。

吳月霞在去年8月，以台灣勞動派遣產業工會理事長身分，接受媒體訪問，揭露派遣弊端，儘管工會上月訴訟，可向外包公司追討資遣費，但卻被中榮通知調離職務。因此向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，今首度裁決委員會開庭。

東華大學財經法律研究所副教授張鑫隆也到場聲援，他表示，假派遣的問題如果不在法律裡做明確的解決，若派遣制度（立專法）通過後，就是正面肯定派遣制度的存在，增加派遣的型態雇用。

他說，派遣應該具有臨時性、專業性，沒有固定雇主，像是翻譯員、計畫型研究員等，由於薪資勞動條件高，就比較沒有法律保護必要；但現在公部門派遣勞工，單純事務性勞工居多，屬常態非臨時性。

張鑫隆認為，如果沒有把假派遣的條件訂清楚，不管是立專法還是修訂勞基法都沒有意義，訂清楚後，壓榨的假派遣情況就比較不會存在。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，派遣的普遍定義是，勞工用派遣的方式，給要派單位指揮監督的空間，由於派遣工不是短期特定，因此派遣公司不能一年一聘，派遣工跟派遣公司要有不定期契約，這些都會持續查並要求雇主。

針對立派遣專法部分，王厚偉說，去年有邀集工會跟雇主團體，開了三次會，有就一些條文內容、共識部分討論，現階段還是在相關法案裡去增訂，像是性平法、職安法、勞基法等。因部分工會還是認為要把派遣制度廢除，雙方目前較無共識，希望在有共識的前提下立專法。現在有在針對勞基法修訂，大概方向是公司要有連帶責任等，未來修完後會預告。

(中時 )