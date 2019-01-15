大叔一秒變這樣！謝龍介時尚造型驚死人

2019年01月15日 15:24 中時電子報 戴安瑋

國民黨台南市黨部主委謝龍介，最近接受ELLE女性雜誌專訪時，雜誌特別幫他做造型，讓他一秒從大叔變型男。（圖/《ELLE》國際中文版雜誌提供）

台語很溜的國民黨台南市黨部主委謝龍介，最近接受ELLE女性雜誌專訪時，雜誌特別幫他做的造型，讓他一秒從大叔變型男，乍看之下還有賭神的味道，連他自己都用台語驚呼：「熊熊就袂驚死⋯⋯」。

根據《ELLE女性雜誌》報導，謝龍介在接受雜誌專訪時，脫下眼鏡，把頭髮梳貼，「龍介仙」自己都覺得難得如此「瞎趴」，而且一秒從大叔變型男，還讓他有賭神的味道。

也由於這是他第一次拍攝時尚照片，而不太習慣，居然用台語驚呼：「熊熊就袂驚死⋯⋯」。不過他仍配合地擺出各種姿勢。

他還說「西裝頭毛攏是我自己處理準備，從來不麻煩老婆，因為從小母親就教我，出門一定要形體整齊端正。」

謝龍介從小就有正義感，只要有看不慣的事情一定挺身而出，長大後本來只想著賺大錢的他，做過玩具外銷、也做過不動產開發，卻因為親眼目睹太多官商勾結現象，決定投身政治，希望有所改變。

對於2019年的新願望，他說，他要證明，說台語也很「飛遜」的啦。他將邀請河洛語專家，跟他一起開直播，推廣河洛語之美。

(中時電子報)