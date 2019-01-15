NBA》哈登信心暴漲 戲言前役魔術獲勝是走好狗運

2019年01月15日 15:26 中時電子報 黃邱倫

火箭前役在客場不敵魔術，哈登全場三分球17投僅中1，今日哈登豪取57分，火箭在主場輕取灰熊，哈登賽後受訪時信心暴漲的開玩笑表示，魔術走了好狗運，否則怎會贏球！

James Harden tied a career-high for points in a half with 36 PTS for the @HoustonRockets!#GrindCity 48#Rockets 54



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火箭輸給魔術，最大戰犯可說是哈登，但哈登毫不以為意，甚至不認為責任在他的身上。而事實上也的確如此，僅隔一晚，哈登就又炙熱的手感證明自己才是聯盟MVP排行榜第一人，全場出手33次命中17球，投籃命中率超過五成，三分球15投中6，投籃命中率四成，罰球18罰17中，命中率高達94.444%，狂拿57分創本季個人新高。

除此之外，哈登還連續17場得分破30分，超越布萊恩、賈霸與霍金斯等人，獨居史上第七，而且單場57分也是隊史第二，隊史第一60分同樣是哈登所創。

哈登戲言，「對魔術之戰三分球17投1中，如果我投進6顆的話，勝負不就逆轉了嗎？只能說魔術運氣太好了！」

(中時電子報)