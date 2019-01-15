連勝文：兩岸都是中國人 不用去爭意識形態

2019年01月15日 15:30 中時 周毓翔

國民黨中央委員連勝文今天接受電台專訪談到兩岸關係，連勝文表示，「從我生下來那一刻就知道我是台灣人也是中國人」，既然大家都是中國人，也許可以不要再繼續在意識形態、體制上的不同去爭辯，兩邊虛耗幹嘛呢？吵得劍拔弩張，兩岸累積敵意仇恨，除了少數政治人物獲利，對百姓生活能有改善嗎？

節目主持人黃暐瀚問連勝文對於蔡英文總統說九二共識就是一國兩制，有何看法？連勝文反問，「她在呼應對岸的想法嗎？」，中國大陸當然有他對兩岸發展的想法，我們也有我們的，大家對體制跟政治上的看法不同，即便不同，不代表不能合作。

連勝文認為，民進黨不是很了解中國大陸的政治形態，大陸的決策是由上而下，而在這執行過程中，每個層級是「寧緊勿鬆」，也就是政策越往下，會越來越緊，因此，如果刺激他們，態度就會越來越強硬，跟他們起衝突，他們態度也會越來越強，如果回到兩岸高度對峙冷戰的狀態，這樣對台灣好嗎？

連勝文指出，九二共識的基礎就是擱置爭議，求同存異；他也提到所謂「一中原則」，他認為兩岸都是中國人這沒什麼問題，他出生就知道自己又是台灣人也是中國人，既然都是中國人，就沒必要在意識形態上爭辯，吵得劍拔弩張也不能改善百姓生活。

連勝文認為，兩岸不管是事務性的問題，還是不同層面領域的問題，都應該要務實不務虛，儀式性的東西少一點，實質性的東西多一點，好聽的話不用講多，真話要講多一點，意識形態謾罵要減少，理性對話要多一點，這樣子兩岸才會朝良性的方向前進。

(中時 )