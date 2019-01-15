加國反對公民走私毒品遭判死 陸媒：中國法律不是法律？

拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）14日被大連市中級人民法院一審判處死刑，並沒收個人全部財產。(圖/達志影像)

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中時電子報

加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）14日被大連市中級人民法院一審判處死刑，並沒收個人全部財產。對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在當晚迅速回應，中國法院的判決是「武斷的」。

美國報導，謝倫伯格被捕後遭當局拘禁15個月始迎接首次開庭，之後又經過32個月法院才判處他有罪，並宣判15年有期徒刑，昨天改判死刑，引起爭議。《環球時報》報導指出，加拿大及西方輿論馬上就把該案與之前的孟晚舟事件聯繫在一起，「中方拿此案向加方施壓」，「這種無理的推測是對中國法律的粗暴輕視」。走私毒品在中國是重罪，這100年以來也已有許多外國人因在中國走私毒品而被判處死刑，其中日本籍至少就有6人；英國公民阿克毛（Akmal Shaikh）2009年時因走私海洛因被中國法院判處死刑，就算英國首相還親自為阿克毛求情，但最終該英國公民還是被執行了死刑。

但評論表示，「他們了解中國刑法和之前毒販遭到的判決」，另一個原因是謝倫伯格參與的走私冰毒數量實在過於龐大，共計222公斤的冰毒。近年來，大陸法院嚴厲審判走私毒品案件，任何人若被抓到身上持有超過50克毒品，就有可能面臨死刑判決。

(中時電子報)

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