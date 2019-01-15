張麗善籲參與連署推動麥寮港改制 盼2／12前完成40萬份

2019年01月15日 15:35 中時 周麗蘭

張麗善呼籲：麥寮工業港改制雲林國際商港第二階段連署全面啟動。（周麗蘭攝）

張麗善上任後縣府一級主管首次集體出席記者會。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善去年四月提出「麥寮工業港改制雲林國際商港」公投案，八月間獲中選會審核通過第一階段提案，張麗善當選後，15日舉行記者會第二階段公投連署全面啟動，希望2月12日前完成40萬份公投連署。

15日張麗善在多名鄉鎮市長、縣府一級主管、工商農界代表陪同下，呼籲鄉親雲林鄉親與全國民眾參與連署推動麥寮港改制，實現臺灣走出去、世界走進來的目標。

張麗善指出，麥寮港有30個碼頭，20個碼頭是六輕工業專用港，另10個碼頭等待開發，產創條例有個規定台西工業區如果能夠順利興建，麥寮港的碼頭就順理成章開闢，雲林縣府正透過公投連署以及促進台西工業區開發雙管齊下。

她表示，雲林麥寮港水深達24公尺是亞洲最深的深水港，具有國際競爭力，先前爭取麥寮港改制為國際港，因國民黨在立院席次不足，加上其他縣市競爭等眾多因素無法如願，《公投法》修正後為麥寮港帶來新的契機。

她說，此事很多鄉親期待，也有很多人認同麥寮港是最優質的港口，能幫助台灣的經濟奇蹟起飛，中選會去年八月審核通過第一階段提案，那時沒時間大力推動，剩下幾十天時間造趕緊發動。

張麗善表示，第二階段連署的門檻是28萬份，她呼籲鄉親們2月12日前共同完成40萬份安全門檻的連署。

雲林科技工業區廠協會理事長蘇振毅表示，麥寮港是台灣最大的深水港，如果港能夠發展成工商綜合港，對雲林科技工業區的企業每個月幾千條的貨櫃就可以直接運往碼頭，農業的蔬果也可以掌握時效運到其他國家，對未來工商發展將可開啟非常大的脈動，是一件很棒的事情。

(中時 )