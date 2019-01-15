H1N1反撲！上周爆49例流感重症 中壯年小心

2019年01月15日 15:26 中時 鄭郁蓁

流感疫情持續升溫，疾管署統計，國內上周爆增49例流感併發重症，創下本季自去年十月以來單週新增病例最高紀錄，尤其過去被認為健康無虞的50歲到64歲的中壯年都成為被病毒侵襲大宗，且流行的正是3年前引發流感大流行的H1N1病毒，導致葉克膜都不夠用，中壯年中鏢後演變成重症死亡率高達8％。

日本、韓國、香港已經陸續進入流感高峰期，香港的病房更因為流感併發重症患者增加已被塞爆，疾管署統計，國內流感疫情上周因流感門急診就診人次達到8萬8千多人次，已經超過7.5萬例的流行閾值，正式進入流行期。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周(1月6日至1月12日)共新增49例流感併發重症病例，其中七成一為H1N1、二成四為H3N3，以65歲以上24例最多，占了近五成；其次為50至64歲有15例，佔了三成，沒有新增與流感相關死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周49例流感重症為29男20女，其中47人未接種疫苗。8成以上是50歲以上中老年人，最年輕個案則有2名1歲嬰兒與1位2歲嬰兒，這3名嬰幼兒都沒有明顯病史，但有些本來就是併發重症的高危險群，即便接種疫苗還是要特別注意是否有危險徵兆。

疾管署並指出，近4周以來，社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行，但上周開始，H1N1正式超越H3N2，後者就是三年前曾在國內引起大流行，且大舉侵襲50到64中壯年，連葉克膜都不敷使用。

疾管署副署長羅一鈞說，H1N1在2015至2016年間引發大流行，當時塞爆急診與重症病房。除了幼兒跟老人是高風險群，特別是在中壯年也有高侵襲率與高致病率，當年統計得到重症的中壯年死亡率可達8％，當時也因此修改疫苗接種規定，將50到64歲族群納入疫苗接種族群。

羅一鈞說，流感會引起體內大量免疫反應，導致破壞體內器官，因此會引起重症，故健康成年人也可能引起重症，甚至要用葉克膜度過難關。他提醒，目前還有9.2萬劑公費流感疫苗，建議民眾盡快接種疫苗。

(中時 )