金車調查：72％青少年誤認台南市古蹟最多

2019年01月15日 15:50 中時 林志成

台灣哪個縣市古蹟最多？根據金車教育基金會今天公布的調查，高達71.9％的青少年誤認台南市古蹟最多，僅11.1％正確回答是台北市。此外，有57.8％、51.5％分別認為夜市及廟宇最能代表台灣文化。

金車教育基金會去年10月1日至30日對全國17個縣市、37所學校的2278位學生進行問卷調查，瞭解他們對在地文化的認識。

根據統計，台北市國定及縣市古蹟的總數量是176筆、台南市有139筆，台北市是台灣最多古蹟的縣市。但從調查中，高達7成2的青少年誤認為是台南，僅有約11％的認知正確。

現在古蹟除了分成「固定」、「直轄市定」及「縣市定」外，還有一種文化資產「歷史建築」為還沒有達到古蹟的條件，但還是把它保留下來。調查顯示，僅13.6％青少年知道彰化八卦山大佛不是國定古蹟。

每年9月份的第三個周末是「全國古蹟日」，但調查顯示，僅39.9％青少年知道全國古蹟日在9月，高達60.1％則答錯。另外，超過半數青少年認為夜市和廟宇最能代表台灣文化。

如果外國朋友來台灣，青少年最想帶他們參觀哪些著名景點？第一名是台北101（47.4％）、其次是墾丁（40.8％）、第三名是日月潭（37.9％）。

青少年如何瞭解文化與周邊的文化資產？青田七六文化長水瓶子表示，應該從瞭解自己從小到大居住的環境做起。文化其實只是人類生活方式的總和，若從小處關心周邊建築、房子、道路、社區及學校，或許是一個瞭解文化資產的途徑。

台北市華江高中學生孫梓云，小時候住過台南，因此台南的安平古堡、赤崁樓及億載金城等，就是她每天出入的公園。現在是故宮青少年導覽人員的她說，文化可以說是一種「經過長時間所流傳下來的生活體悟」，它是我們日常生活中的一部分，只是少有人會開啟自己的感官去體悟。

(中時 )