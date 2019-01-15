中華郵政滿123周年 今舉辦首場慶祝活動

2019年01月15日 15:51 中時 李宜秦

中華郵政今年成立年滿123周年，今日舉辦首波慶祝活動。（李宜秦攝）

中華郵政自1896年成立，至今已滿123周年，其中台北郵局創建至今也滿90周年，中華郵政為慶祝周年，特別辦理「123郵台灣－台北郵局創建90周年系列活動」，同時也將進行郵局車寄門廊修復工程。中華郵政今（15）日下午3點至6點，將於台北郵局前博愛路廣場，辦理首場慶祝活動。

中華郵政為慶祝成立年滿123周年，將於本年內陸續辦理各項慶祝活動，其中為因應台北郵局自1929年成立，至今已滿90年，首波慶祝活動就是「123郵台灣－台北郵局創建90周年系列活動」。

中華郵政表示，為完整呈現歷史軌跡，將針對台北郵局車寄門廊進行修復工程，以宣揚古蹟風華價值。並且將在今日下午3點到6點，於台北郵局前博愛路廣場，辦理慶祝活動，活動內容包括專業古蹟導覽北門區、揮毫活動、音樂會、慈善團體義賣會、反貪宣導活動等。

中華郵政董事長魏健宏表示，中華郵政的工作深入民間、社會每一個角落，在辦理活動的同時，都會謹記應善盡社會責任，因此今年的活動都會邀請公益團體參與，活動帶來的收入也希望能幫助社會弱勢，今日的慶祝活動更邀請到唐氏基金會、陽光福利基金會到現場擺攤義賣。

中華郵政協理藍淑貞表示，除了今日的首波活動，接下來還有一系列的慶祝活動，包括攝影比賽、慶典等，另外為了修復車寄門廊，過幾天後台北郵局前就會架起鷹架，期望10個月完工後，能為周年活動畫下最美好的句點。

(中時 )