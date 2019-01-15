連勝文為寒士吃飽「拜票」 街頭募捐做愛心

2019年01月15日 15:53 中時 王思慧

連勝文（中）及寒士吃飽30團隊，呼籲一人一票助弱勢。（創世基金會提供）

國民黨中常委連勝文今（15）日在捷運善導寺站6號出口，向路過的民眾「拜票」，為即將到來的「寒士吃飽30尾牙」賣力拉票。創世基金會表示，活動已進入倒數11天，經費卻還有短缺，呼籲社會大眾發揮愛心，給寒士一張飯票，幫助寒士尾牙順利舉行。

「寒士吃飽30尾牙」今年將於本月27日，在全台16處同步舉辦，預計宴請4萬名寒士、街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等，台北場將於總統府前凱道舉辦，席開2200桌，預計將有2萬人參與。

但受到景氣及選舉影響，目前經費尚缺2成，連勝文得知後，自告奮勇與創世的義工組成「吃飽30競選團隊」，帶著清寒單親媽媽一起上街拜票。

連勝文也特地到植物人安養院關懷院民，他表示，參加過許多場競選造勢活動，今天這一場比任何助選更有意義，希望社會大眾能共襄盛舉，「一人一票助弱勢」，以一張張發票或鈔票、零錢，聚沙成塔，成就一頓溫暖的團圓飯。而他除低調認數桌之外，也號召其他友好單位一起響應，希望在活動前可圓滿達成經費。

創世基金會表示，寒士吃飽30尾牙宴今年將邁入第29個年頭，在歲末年終之際，帶給清寒朋友一餐溫飽、一個應急紅包，前後溫暖了近30萬寒士、街友、獨居長輩、清寒單媽的胃與心。活動倒數11天，盼民眾支持紅包500傳「箸」福，認桌5000助團圓，助弱勢平安過好年。劃撥帳號12238589（戶名：創世基金會，備註：吃飽小組），愛心專線：(02)2835-7700分機9吃飽小組。

(中時 )