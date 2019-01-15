韓國防白皮書：北韓核導能力升級

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旺報

韓聯社報導，南韓國防部15日發布的《2018國防白皮書》對北韓軍事力量評價稱，北韓的核導能力較兩年前得到升級，但常規軍事力量整體上維持此前的水平。

對於飛彈能力，白皮書指出，北韓已部署或正在研發的中程彈道飛彈和洲際飛彈中，射程超過5000公里的飛彈共有6種，包括「大浦洞」和「火星」系列。《2016國防白皮書》曾指出，射程5000公里以上的只有「大浦洞」飛彈。新版白皮書對北韓是否完成洲際彈道飛彈開發問題有所保留。

核武器方面，新版白皮書的評價與2016年相同。白皮書推測，北韓擁有50多公斤可用於製造核彈的武器級鈈，並有相當數量的高濃鈾，核武器小型化能力達到相當水平。

至於常規軍事力量，白皮書指出，北韓常規兵力規模爲128萬多人，維持先前的水準。但陸軍追加部署新型裝甲車「駿馬」號，額外生産了122毫米和200毫米口徑牽引式多管火箭炮，並集中部署於南部前線和海岸地區。陸軍還研製精確制導火箭彈、增程彈、雙用途高爆炸彈、火焰彈等特種彈藥。

此外，北韓人民軍總政治局下屬的保衛部門改爲北韓國務委員會委員長兼人民軍最高司令金正恩直屬機構。北韓還組建了專門執行保衛平壤安全任務的高射炮作戰大隊。

白皮書指出，考慮到北韓期間多根據對外安全環境的變化採取不同的軍事戰略，在今後的半島無核化進程中，北韓很有可能根據無核化談判進展情況改變軍事戰略。

(旺報 )

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