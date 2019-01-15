侯友宜議會處女秀 蘇貞昌成質詢焦點

2019年01月15日 15:40 中時 葉德正

新北市長侯友宜15日首次到議會接受質詢，藍綠議員為了爭取發言，一早清晨就到議會排隊登記發言，下午會議開始，聚焦行政院長蘇貞昌，藍營議員猛打預防針做球給侯友宜，綠營議員則要求侯友宜對競選期間說新北前瞻預算掛蛋一說，向卸任的賴清德道歉。侯友宜說，他祝福老長官接任行政院長，他會為了新北親自拜訪蘇貞昌，爭取建設。

侯友宜首次出席議會質詢，提早20分抵達議會，與每位議員寒暄，一開始他看稿介紹新任的局處首長，但因順序錯亂，一度找不到財政局長學經歷頁面，台下議員還提醒他在哪一頁，藍營議員也在台下不斷鼓掌，替侯友宜壯膽。

首位質詢侯友宜的藍營議員林金結，提問侯友宜對朱立倫時代編列的預算如何看待，侯友宜強調「概括承受」，但會在預算內求新求變，給民眾好日子。

對於林金結、葉元之要求侯友宜到中央向蘇貞昌爭取當初他競選新北表演中心土地與假牙補助，侯友宜也說，競選期間，兩人有不少政見理念相同，有異曲同工之妙，蘇院長當初的政見他也有參考，他會直接到政院找蘇院長溝通，讓新北更好。

綠營議員包括張志豪、李坤城、廖宜琨、陳世榮、何博文則砲火猛烈，針對侯友宜選前說新北市是「前瞻預算零元俱樂部」一事要求侯向賴清德道歉。

侯友宜強調，當時他並非針對前瞻預算，而是當時賴院長到各縣市給預算，卻沒有給新北，他是針對這個議題發言，並非針對前瞻，他之前參加院會時，也私下向賴院長說明過。

侯友宜強調，新北很多預算包括捷運、道路品質提升計畫等，過往中央都是以年度預算補助，現在改由前瞻計畫特別算編列，不管如何，他都很感謝。

侯友宜說，蘇院長對新北市很了解，站在對台灣、新北市努力，會把現在狀況跟院長說明創造雙贏，為這塊土地努力，他比較擔心六都沒有機會再列席，希望能夠繼續參加行政院院會，為新北市民福祉報告，相信院長對我們新北市。

不過陳世榮認為，侯友宜選舉開很多支票，現在卻想找蘇貞昌兌現，有啥作為？不如乾脆找蘇貞昌兼任新北市長。

廖宜琨則說，侯友宜去年11月初受訪稱前瞻計畫新北市為「零元俱樂部」，內容偏離事實「是男人說錯話就是要道歉。」

(中時 )