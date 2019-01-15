彰縣議會民進黨團三長交接 尤瑞春回鍋當總召

彰化縣議會民進黨團上午舉行三長交接典禮，身兼黨中央中常委的立委黃秀芳（中）監交。（謝瓊雲攝）

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彰化縣議會民進黨團新任三長，縣議員尤瑞春（中）回鍋總召，新任副總召黃盛祿（左）、新任幹事長賴澤民（右）。（謝瓊雲攝）
彰化縣議會民進黨團上午舉行三長交接典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會民進黨團，15日舉行新舊三長交接典禮，由民進黨中常委、立委黃秀芳監交；黨團總召集人由尤瑞春回鍋，尤瑞春強調，雖然席次減少，但議會就是監督機關，會以最嚴謹的角度督促縣政，也不會排斥與無黨、小黨跨黨合作。

交接典禮上，由現任總召黃育寬交接給尤瑞春，副總召集人則由葉國雄交棒黃盛祿、幹事長由李清木交給賴澤民；前縣長魏明谷、現任縣長王惠美都出席觀禮，兩人簡短握手點頭致意，但沒有互動交集。

尤瑞春強調，議會作為彰化縣最高民意機關，對於縣府所推動的相關政策，只要是對縣民好、有助彰化縣發展，議員們絕對全力支持協助；若是有損人民權益、有問題疑慮的決策，黨團絕對會扮演最嚴謹的監督角色，替人民發聲、糾正問題。

王惠美上台時表示，好的政策就會延續下去，有爭議的部分，就聽聽各界的聲音，為彰化做出最佳決策。王惠美簡短致詞後離去，比較晚到的魏明谷，坐在台下聽王惠美講話，隨後上台時強調，民進黨歷經去年大敗，總是要努力振作起來；近日縣內教育政策風波不斷，他也意有所指說，真的不知道王惠美「好的政策的標準在哪裡」。

(中時 )

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