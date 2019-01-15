2018運彩銷售463億寫歷史 2019目標破500億

2019年01月15日 15:50 中時電子報 黃邱倫

台灣運動彩券銷售再寫紀錄！2018年台灣運彩整體銷售在俄羅斯世足賽推波下首次跨越400億元門檻再攀高峰，創下436億元新紀錄，同時挹注國家運動發展基金43.6億元，作為政府振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才，並促進國家體育運動發展的最佳助力。

主管機關教育部體育署副署長林哲宏今天在出席台灣運彩舉辦的「2018績優經銷商表揚大會」時表示，第二屆運動彩券年度銷售屢創佳績，感謝所有運彩經銷商的努力，期許2019年能夠與經銷商們攜手並進，目標鎖定破500億元，讓體育署能夠幫助更多優秀體育人才成長茁壯。

台灣運彩指出，依銷售通路來看，網路投注會員人數因為世足賽達歷年新高，網路投注金額佔整體投注的21%，其中，足球也是最多，佔網路投注金額的30%、棒球居次佔27%、籃球第三佔24%。台灣運彩銷售五年以來，提供超過30種以上的球種玩法，大小、讓分及不讓分名列消費者最愛玩法前三名，合計銷售約佔整體的50%以上。

2018年度台灣運彩績優經銷商當中，屏東的猛過關彩券行與超商異業結盟，對於擴大客群有相當大的幫助，更以簡單好上手、最高獎金高達7000倍的籃球特尾樂吸引女性顧客接觸運彩，走出自己一片藍海，為自己爭取最佳銷售，同時能挹注更多運動發展基金。

台灣運彩總經理林博泰表示，去年光是世界盃足球賽就消瘦了超過70.5億元，整年度的足球銷售量高達149億元，占了整年度銷售額三成。今年在沒有世足賽及亞運等大型國際賽事下，為維持銷售動能，台灣運彩規劃增加提供「排球」賽事，並就現有球種新增26種賽事，累積超過4200場比賽，全年可下注的運動賽事場次可望破50000場，當中包括網球ATP250、WTA280級別以上的賽事、世界盃籃球賽以及棒球12強等，希望在新球種及新賽事的帶動下，銷售能夠維持穩定。

(中時電子報)