越籍女曾下海 乾脆開情色養生館自己當老闆

2019年01月15日 16:00 中時 李其樺

台南市專勤隊日前在新市、永康、善化查獲越南養生館從事色情交易。（李其樺翻攝）

台南市專勤隊日前在新市、永康、善化查獲越南養生館從事色情交易。（李其樺翻攝）

越南籍阮女曾經下海賣淫，後來自行創業開起越南養生館，實則「掛羊頭賣狗肉」從事色情交易，甚至拉同鄉假藉觀光名義來台，當旗下應召女，移民署南區事務大隊台南專勤隊依妨害風化、偽造文書等罪將阮女等人移送法辦。

台南市專勤隊接獲線報，會同台南市調處、善化警分局和永康警分局於7日晚間至8日凌晨在新市、永康、善化3間越南養生館同步搜索，共查獲9名越南籍女子；其中在位於善化區的越南養生館當場查獲2件色情交易，一名越籍女子全身赤裸躲在衣櫃，仍被當場逮著，並查扣現金58萬元、帳冊若干本、保險套等犯罪證物。

由於多名越籍賣淫女子指證歷歷，專勤隊將實際負責人越南籍阮姓女子（46歲）帶回調查發現，阮女多年前曾涉及妨害風化案，被轄區警方查獲。後來阮女取得我國國籍，利用友人充當假人頭，自2017年起陸續在新市、永康和善化開設3間越南養生館。

台南市專勤隊指出，阮女成立專屬社群網站，主打越南年輕女子為噱頭，不定期發布小姐動態，吸引男客上門，阮女從賣淫女子晉升賣淫集團幕後首腦，招攬越南同鄉女子來台賣淫，以半套90分鐘收費1200元，全套60分鐘收費2200元不等，從中獲取暴利。

(中時 )