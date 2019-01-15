竹東女嬰全身抽蓄 暖警鳴笛狂奔護送

女嬰母親抱著女兒上警車前往醫院。（徐養齡翻攝）

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中時
女嬰母親抱著女兒衝進醫院急診室。（徐養齡翻攝）
竹東派出所實務訓練生陳筠珮一路安撫情緒崩潰的女嬰母親。（徐養齡翻攝）

新竹縣竹東鎮1歲大女嬰14日晚間因熱痙攣導致全身性抽蓄，一度失去意識，嚇得母親驚慌失措，抱著女兒衝出家門要送醫，幸好遇到竹東派出所暖警，在警車護送下一路鳴笛狂奔，5分鐘內就將女嬰送抵醫院，經急診救回寶貴生命。

「快救救孩子！」昨晚7時許，女嬰的舅舅匆忙攔下剛巡邏完要停車的警車，急著請警方幫忙將小女嬰送醫，員警見狀，當機立斷決定直接護送去醫院，讓抱著女嬰的媽媽坐進警車後座，直奔竹東榮民醫院。

一路上，女嬰意識仍不清醒，母親嚇壞了，哭著打給丈夫你趕快給我回來，我現在請警察送我去醫院」，開車的警員楊德馨一路鳴笛超車，實務訓練生陳筠珮則在女嬰母親身旁安撫情緒，在交通尖峰時段，將15分鐘路程縮短到不到5分鐘就抵達醫院。

熱痙攣的女嬰在急診醫療團隊的救治下，狀況已轉趨穩定，等待轉院到新竹的兒童醫院，女嬰母親事後在臉書PO文，表達對2名員警的由衷感謝之意，網友直呼「好溫暖的經歷」、「警察好讚！」。

「那一段路是我這輩子最煎熬的時候」女嬰母親說，由於小孩子已經沒有意識，狀況危急，到院後來不及跟員警們道謝，警車就離開了，謝謝兩位員警一路的安慰。

(中時 )

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