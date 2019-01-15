參選2020總統因緣到了嗎？王金平：累積當中

媒體追問何時宣布參選2020總統？前立法院長王金平15日笑著表示，「累積當中！」（盧金足攝）

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前立法院長王金平（右）說，高雄市長韓國瑜帶領大家拚經濟，發大財，他也盼韓國瑜未來要一定要在產業經濟用心，建構真正的繁榮，挑戰做競爭的國際城市。（盧金足攝）

是否參選2020總統？前立法院長王金平15日仍未鬆口的表示，「累積當中！」強調現在各有意見的九二共識、一中各表、一個中國，這三者都糾纏在一起，沒辦法釐清，你怎麼講，別人反對，別人說，我們大概也不認同，大家要共同坐下來談，不分藍綠，不分朝野，不分黨派，一起來討論出共同結論，才是我們台灣的定位，為對兩岸關係的定位。

王金平今日下午出席「東森房屋」尾牙活動時表示，房地產興旺起來，我們高雄市也趕快旺起來，現在高雄市長韓國瑜帶領大家拚經濟，發大財，他也盼韓國瑜未來要一定要在產業經濟用心，建構真正的繁榮，挑戰做競爭的國際城市，就才是他擔任市長最重要的政績。

「打下高雄最好的基礎，讓東西賣出去，錢進來，高雄發大財！」王金平表示，現在大家都看到高雄活力十足，這是一種奇蹟，而且奇蹟還在上升中，未來奇蹟一定會更大，大家拭目以待。

王金平強調，台灣要更好的話，一定要像高雄這樣，要產生一個安定的政府，安定的政績，才能讓台灣有完美的發展。

他表示，大家都在講「九二共識」，台灣要在國際組織才有參加的機會，能夠擴大外交關係，台灣的經濟在國際上，才能在經濟舞台擁有公平競爭。

(中時 )

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