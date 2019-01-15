「搞笑者們」帶韓流反攻台北 要北部影迷比高雄笑得更大聲！

2019年01月15日 16:02 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

搞笑舞台劇「搞笑者們」張立東、無尊、陳大天、黃豪平、惡魔、林東緒、大愷、大寶聯合演出的「搞笑者們之搞笑盛典」，集結五年來最精華的搞笑演出，要讓觀眾們笑到停不下來。去年十一月「搞笑盛典」高雄首演，適逢九合一大選期間，不少高雄觀眾反應，原本被選情弄得精神緊繃，幸好有看「搞笑盛典」，所有壓力全部釋放，2019年搞笑者們依舊與大家同在，「搞笑盛典」全台巡演陸續啟動，3月15至17日在台北親子劇場連演四場，北部搞笑者粉千萬不能錯過。

熟悉「搞笑者們」的觀眾，一定不陌生搞笑者們的組成，有藝人、有歌手、有劇場還有漫才演員，是近年來相當少見的綜合型喜劇創作團體。「搞笑者們」表示，喜劇創作真的不容易，但「搞笑者們」不只擔任創作，同時要演出自己創作的喜劇角色，所以每次「搞笑者們」前置排練時，大家都超級認真嚴肅，完全跟在舞台上搞笑的心情呈現巨大反差。

「搞笑者們之搞笑盛典」。（圖／怡佳娛樂提供）

「搞笑者們」走到第五年，也累積不少死忠粉絲，日前有熱心觀眾私訊說，自己看過不少舞台劇、音樂劇等等，「唯獨」搞笑者們不會讓人睡著，讓人從頭笑到尾，而且每年都會邀身邊好友們一起看，大家只要一看過就愛上搞笑者們，不管搞笑者們演到哪一年，都會持續追隨下去。

特別的是，「搞笑者們之搞笑盛典」今年開放每場限量50位VVIP搞笑鐵粉，除了能免費獲得搞笑者們限量T-SHIRT和搞笑扇之外，還能與演員們近距離互動。2019「搞笑者們之搞笑盛典」3月15至17日於台北親子劇場演出四場、4月13日於新竹縣演藝廳演出一場，六月將巡演至中南部。

(中時電子報)