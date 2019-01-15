私刑爭議》律師薛維平：看直播揍人 算不算「當場激於義憤」

2019年01月15日 16:05 中時電子報 湯萱樂 劉峻谷、

肉圓沒加辣狂毆妻兒 辣椒父出面道歉

新北市林姓男子因兒子買肉圓「忘了加辣」，暴怒把兒子打趴，妻勸阻也被鎖喉，影片PO上網引發眾怒，13日晚間上百網友群聚林男家前堵人，其中7名「正義哥」闖入林家痛打他頓。因林不提告，7位鄉民最後被依違反社會秩序維護法移送法辦。

中時電子報網路投票《鄉民怒揍肉圓爸 您挺不挺私法正義？》有超過一半的63.28％「挺。惡人有惡報，要報就要快」，曾任特偵組檢察官、律師薛維平提出獨特觀點，依刑法的義憤傷害罪規定，以後看直播因公憤揍人者，算不算「當場激於義憤」傷人？適不適用這一法條？以下是他的評析。

博理法律事所律師薛維平：

刑法第279條義憤傷害罪規定，當場激於義憤犯前二條之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。但致人於死者，處五年以下有期徒刑。

對於「當場」的解釋，最高法院91年台上字第4672號判決指出，刑法上所謂當場激於義憤而傷害人，係指被害人之行為違反正義，在客觀上足以引起一般人無可容忍之憤怒，而當場實施傷害者而言。

所稱「當場」，係指該一義憤，係在不義行為之當場所激起，而立為實施傷害者，始足當之。

所謂「激於義憤」，係指其義憤之發生，係因直接見聞該不義行為，致一時受激而難以忍受者而言。

申言之，所謂當場激於義憤而傷害人，係指他人所實施不義行為，在客觀上足以引起公憤，行為人猝然遇見該不義行為，一時憤激難忍，而當場對被害人實施傷害行為者而言。若非當場遇見該不義行為，而係事後由他人轉述得知而前往現場質問被害人，因不滿被害人之回應，始萌生傷害之犯意者，即難認係此所謂之「當場激於義憤」。以上是判決書的解釋。

換句話說，「當場激於憤」的兩個條件是「猝然遇見」、「不義行為足以引起公憤」，若是事後經述才去案發現場揍人的不算。

肉圓爸的行為，雖只是屋內的家務事，但他的行為實在是足以引起公憤。以前講的「當場」是要現場目睹。不過，現在透過網路直播，只要拿起手機，隨時隨地都可「當場」見聞類似肉圓爸的不義行為，算不算「當場」激於義憤，這也是考驗司法的一個很有趣的問題。

(中時電子報)