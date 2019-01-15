憑什麼？白宮：川普千金將協助挑選世銀總裁

白宮否認美國總統川普千金伊凡卡是世銀總裁候選人，並表示由於過去兩年曾與世銀領導階層密切合作，她將參與世銀總裁提名工作。圖為伊凡卡。（美聯社）

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中時電子報

先前傳出美國總統川普千金伊凡卡被列為世界銀行總裁人選，引起外界關注；然而白宮卻否認了這項傳聞，並表示伊凡卡將協助白宮挑選世銀總裁，但她本人並非候選人。

先前傳出美國總統川普千金伊凡卡被列為世界銀行總裁人選，引起外界關注。

根據《南華早報》15日報導，白宮聯絡室副主任狄托（Jessica Ditto）說，由於伊凡卡（Trump Ivanka）曾參與世銀婦女經濟發展計畫，過去兩年也與世銀領導階層密切合作，她將與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）一同處理提名程序。伊凡卡曾是世銀2017年在沙烏地阿拉伯贊助下籌措10億美元（近台幣310億）經費的推手，以促進女性創業。

世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）上週提前辭職，預計2月1日離職。由於美國是世銀最大股東，各國有默契將世銀總裁一職由美國包辦；先前《金融時報》（Financial Times）報導將白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）列為世銀總裁人選名單中，其他包括財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）、前任美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）、以及美國國際開發署署長葛林（Mark Green）也是考慮人選。

雖然美國提名世銀總裁是國際間的不成文傳統，但提名人選仍須通過世銀董事會這一關；按照慣例，世銀董事會都會通過美國提名人選，但隨著開發中國家與新興經濟體期盼有更大發言權，加上川普本人對國際組織不信任，外界認為此次川普政府提出的人選是否能過關，仍有變數。

(中時電子報)

文章來源：Ivanka Trump is helping choose World Bank president but is not a contender herself, says White House

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