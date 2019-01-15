立委補選白熱化　何志偉登遊艇推「水岸經濟」

何志偉今前往社子島迎星碼頭，現場登上快艇直播「滑水」。（李依璇攝）

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何志偉今前往社子島迎星碼頭，現場登上快艇直播「滑水」。（李依璇社）

台北市立委選戰白熱化，民進黨候選人何志偉15日在社子島迎星碼頭提出「水岸經濟」政見，主張規畫大稻埕至社子島完善的藍色公路、自行車道、人行步道，並協調中央及台北市政府，推動大型親子公園，加強國際賽事，讓市民可親近水岸。

何志偉今前往社子島迎星碼頭，除了現場登上快艇直播「滑水」，也和台北市滑水協會副理事長Sammy合體，開直播介紹社子島國際級的滑水基地。

他進一步解釋，過去淡水河曾是台灣最繁榮的河川，然而東區有大佳河濱公園、大安森林公園，而士林大同平均每人享有公園綠地卻是後段班，如果可以利用河岸資源，打造河岸親水大公園，讓台北市西區的市民假日不怕無處去。

針對水岸經濟，何志偉提出3點建議，首先是建立河岸親子特色大公園，協調水利署及台北市政府，打造全台最具規模、最具特色的河岸親子公園。尤其士林大同區的人均公園面積遠低於其他台北市區域，透過大規模有系統的設置河岸親水公園、端午文化公園、親子特色公園、生態公園，串聯成河岸大公園，不僅讓民眾有休閒空間，也能成為國際觀光亮點。

第二則是龍舟賽及滑水賽，龍舟已經成為亞運比賽項目，目前社子還保有木造龍工藝及龍舟賽祭江的傳統，社子河岸公園一年比一年完整，社子島的水域適合辦滑水比賽，督促體育署，打造滑水國手訓練基地，培訓下一個台灣之光。

最後是建立親水路網，完善藍色公路、自行車道、人行步道。從大稻埕到社子島，打造完善的親水路網，人人親近河岸休閒都可以很簡單。

何志偉最後表示，希望藉由「河岸經濟」問政主軸，形塑獨具地方特色及親水的河岸大公園，並用活動賽事與親水路網創造新觀光價值及經濟產值。

(中時 )

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