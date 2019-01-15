黨產會帛琉考察報告 藍委質疑是去觀光嗎？

2019年01月15日 16:18 中時 季節

2016年民進黨政府成立黨產會，職責為調查、追討不當黨產。然而國民黨立委指出，黨產會研究員去年以公費前往帛琉，美其名回應中投公司聲請處分在當地持有的帛琉大飯店股權(中投已被黨產會認定為國民黨附隨組織)，結果報告內容和行程卻充斥大量的觀光，泰半和中投無關。

國民黨立委呂玉玲質疑，黨產會花公帑去三天，卻只有一個下午在飯店聽簡報，其他時間塞入大量觀光行程，報告內幾乎都在寫觀光與外交等無涉黨產會的業務，搞得像觀光局的考察報告。國民黨團書記長曾銘宗也挖苦黨產會的報告有20頁，心得和建議卻只有半頁，令人懷疑派去的研究員看不懂財務報表。

黨產會於去年8月22日派兩位研究員飛抵帛琉，23日上午拜會我國駐當地大使館、帛琉觀光局聚長和該國觀光協會會長，下午聽取帛琉大飯店業務簡報並勘查其硬體設施，晚上參加該飯店晚宴，並聽取中投公司經理報告帛琉大飯店的整修計畫。24日上午前往了解帛琉重要觀光景點，傍晚出席帛琉大飯店20周年慶祝晚會。25日中午與駐當地大使餐敘，下午考察當地其他飯店，晚上搭機返台。報告建議聲稱，帛琉大飯店為當地地標性建築，可配合帛琉共和國政府發展高端旅館之投資政策，對兩國邦交維護多所助益。

對藍委的質疑，黨產會發言人施錦芳表示，自中投等黨營事業被認定為國民黨賦隨組織後，為免減損該公司資產淨值，所有許可項目以維持該公司正常營運為原則，至於中投因為營業額下滑提出出售帛琉飯店案，經黨產會與外交單位及當地業者了解後否准，目前該案中投公司向台北行政法院提起行政訴訟救濟中，黨產會派員前往帛琉希望蒐集駐外單位及當地業者意見，至於財報黨產會早已掌握及了解，國民黨可能搞錯方向或不了解，應該請中投公司人員出來說明清楚，以免指鹿為馬混淆視聽。

(中時 )