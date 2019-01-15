美妝YouTuber拍卸妝影片 竟遭酸民威脅：殺了妳

2019年01月15日 16:27 中時電子報 陳煌祥

裴莉娜卸妝影片

因卸妝影片竟收到死亡威脅！一名韓國美妝YouTuber裴琳娜上傳一支影片，在影片中她從素顏開始化妝再卸妝，並在影片最後表示「不要因為別人的視線而作賤自己，我不為他人打扮」。影片累積近600萬人觀看，有許多人支持，但也有網友對裴莉娜進行人身攻擊，甚至還威脅要殺死她。

韓國美妝YouTuber裴莉娜，經常拍影片提供美容化妝的建議，日前上傳自己的卸妝影片，響應南韓最近風起雲湧的「掙脫束身衣」運動（Escape Corset），她認為許多韓國女性穿著「外貌束身衣」，被化妝後的模樣給綁架了，韓國社會普遍認為化妝是一種禮儀，素顏的女性會被嘲諷取笑，甚至連化妝後也還會被評論。

裴莉娜在影片一開始完全素顏，戴著圓框眼鏡，周遭傳出批評的聲音，接著她開始化妝，但化完妝時，依然受到惡意謾罵，她索性卸妝回歸最初的素顏，影片最後出現文字：「我不漂亮，不過不漂亮也不要緊，不要因為別人的視線而作賤自己，你本身就是一個特別的存在，誰也不能傷害你，我不為別人而打扮，可以不漂亮，也可以不苗條，尋找完整的自己」。

影片PO出至今累積近600萬人觀看，翻譯至少6國語言，得到許多人支持，裴琳娜接受《BBC》採訪時透露，因為外表受到許多網友批評、人身攻擊，甚至還曾有人揚言要殺了她，讓她有段時間都不敢出門，不過對於拍攝「我不漂亮」這支影片，她表示並不後悔。

(中時電子報)