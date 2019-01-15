綠粉拿「口譯哥」和31歲的馬英九比 游淑慧：快笑死了

2019年01月15日 16:21 中時電子報 邱珮畇

「口譯哥」趙怡翔。（本報資料照片）

民進黨最近為了護航「口譯哥」，拖前總統馬英九下水，將「口譯哥」和31歲的馬英九相比，還製圖表將兩人經歷背景對比，但比較項目偏偏漏了學歷。台北市議員游淑慧說「快笑死了」，拿馬英九相比，是要昭告口譯哥的地位，是「黨」重點栽培的「天之驕子」？

為了護航「口譯哥」，綠營最近瘋狂吹捧口譯哥青年才俊，適才適所。前民進黨立委李俊毅也說「31歲幹大官的馬英九是第一人，他那個時候接了比這個位子更大的位子，叫做總統府第一局的副局長。」駐德代表謝志偉也力挺趙怡翔，稱他是「萬中難得取一的」外交人才

台北市議員游淑慧在臉書分享綠營粉絲製圖說，「快笑死了，笑話一則分享，民進黨的台灣價值，我也秒懂了！」她說:找馬英九和口譯哥來超級比一比？是想要認同馬英九、拉抬口譯哥？還是在自取其辱呢？大家實在傻傻看不清，淑慧就用五點分析看看

一、拿到馬前總統來類比，我們就懂了，是要昭告口譯哥的地位，是「黨」重點栽培的「天之驕子」？

二、民進黨2019年的台灣價值，原來等同1981年的國民黨台灣價值？

三、馬英九是留在總統府內襄助總統；而口譯哥是外放美國，代表台灣門面以及號令所有腳踏實地的事務官。影響層面大不同？(誰管過口譯哥在蔡英文身邊的官位？)

四、經歷靠老闆，學歷靠個人。馬英九：美國哈佛大學司法學博士、紐約大學法學碩士、臺灣大學學士。

口譯哥：加拿大約克大學政治系，英國倫敦大學伯貝克學院國際經濟法碩士。排名差多少？歡迎用十根手指頭來數。

五、英文能力：口譯哥唯一適任12職等高位的原因，在許多護航人士的口中就是他的「外語能力」。口譯哥：從小跟著爸媽從國外生活，他的外語能力不就是你我的國語能力？而馬英九是台灣長大、碩士才出國，但他的英文能力如何，大家上網找個YouTube 就知道。

(中時電子報)